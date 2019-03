La increíble historia de Real Pilar, el verdugo de Vélez que hizo historia

En la histórica victoria de Real Pilar, que fue el verdugo de Vélez Sarsfield en la Copa Argentina, quedaron varias historias para ser contadas.

El conjunto ganador está en la Primera D, tiene sólo dos años de existencia y está integrado por jugadores absolutamente amateurs que cumplen distintas actividades en su vida privada además de jugar al fútbol.

El novato Real Pilar ganó 1-0 al equipo de Liniers y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Argentina.

Vale destacar que, sin identificarlos, el entrenador de real Pilar, reveló ante la prensa que tiene dirigidos que son repartidores en supermercados, choferes de Uber y pescadores: "Sus trabajos hacen que el descanso no sea óptimo".

Tomás Arrotea, el DT, contó que "El grupo se lo merece, no sólo los que jugaron, son 30 jugadores que dejan todo por ir a entrenar tres horas a la mañana, con poco descanso y mala alimentación".

Dijo también que "Lo planteamos como todos los partidos de nuestra categoría, analizamos los últimos cuatro encuentros del rival buscando virtudes y defectos. Aunque Vélez tiene muchísimas virrtudes y muy pocos defectos. Los jugadores pensaron colectivamente y no individualmente, no entraron a dominar porque sabíamos que no íbamos a hacerlo, pero dentro de todo lo hemos controlado", destacó el director técnico del equipo de la "D" que dio el batacazo.