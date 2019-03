| Publicado en Edición Impresa

“Que me digan ‘en 2007 cortabas polleritas’ a mí no me ofende: yo lo hacía, a mi mujer también, y nos reíamos. Alguna dijo ‘no, yo no quiero’; bueno, perfecto. Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy”, aseguró Marcelo Tinelli.