Como en Medicina, la Escuela de Recursos Humanos está desbordada

Depende de la facultad de 60 y 120 y recibe a los alumnos que estudian Nutrición, Enfermería, Obstetricia y Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Muchos estudiantes en espacio acotados y un presupuesto insuficiente

Raúl Riveros tiene 30 años y hacía cinco que contaba con una beca como ayudante alumno en la cátedra C de Anatomía -que se dicta en Medicina y en las cuatro carreras que se imparten en la Escuela de Recursos Humanos del Equipo de Salud (Eurhes), dependiente de la unidad académica de 60 y 120-. Suponía Riveros que el cargo (válido por un lustro) vencía este año, pero la notificación le llegó de un modo más casual que formal: “Yo sabía por Medicina que se me limitaba el cargo, pero no tenía la confirmación de la Escuela. Así que me enteré porque pasé a buscar unos libros y me dijeron que fuera al área de ‘personal’”, comenta este médico recién recibido sobre la escena que tuvo lugar hace algunas semanas en el edificio del Ex Sanatorio de la Carne de Berisso, en 12 y 161, donde funciona la sede principal de la Eurhes.

Es apenas una secuencia, pero resulta ilustrativa de la larga lista de desprolijidades, reclamos, asambleas y denuncias que días atrás llevó al Centro de Estudiantes de Medicina a declararse en estado de alerta y movilización. “Mayoría de docentes becarios” que “perciben un bajo salario” -en promedio, $4.000 por entre cuatro y nueve horas semanales- y “trabajan informalmente más horas para garantizar clases a todos los estudiantes, sin recibir beneficio a cambio”, fue el malestar que más retumbó entre los alumnos del primer año que hoy comenzarán sus cursadas.

Como en la facultad de Ciencias Médicas, pero a menor escala y con menos presupuesto, la Eurhes parece enfrentar los desafíos que año a año le impone la masividad: según las últimas estadísticas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para el ciclo académico en curso se anotaron 2.321 alumnos a las diferentes carreras que se dictan en la Eurhes -Nutrición (732), Enfermería (719), Obstetricia (664) y Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas (206). Aunque desde la UNLP aclaran que entre ellos “hay 1408 condicionales que pueden rechazarse por no cumplir requisito de ingreso”, esos inscriptos representan casi el 60% de los 3.945 que este año se anotaron a Medicina. En tanto que la matrícula total en la escuela de salud trepa a 2.805.

Y esto solo en lo que hace a la Eurhes que, como se dijo, depende de la facultad de Ciencias Médicas. Pues, si se agrega que desde la eliminación del ingreso irrestricto a la unidad académica de 120 y 60 se disparó la cantidad de aspirantes a Medicina los datos son aún más aplastantes: hoy dependen de la facultad en su conjunto unos 10.195 estudiantes.

En ese aluvión, el presupuesto no acompañó a Medicina ni a la Eurhes: de 2018 a 2019 el aumento en las partidas oscila entre el 28% y el 35% para cada dependencia, en ambos casos por debajo de una inflación que el año pasado cerró cerca del 48%. Este año, Medicina dispone de $27.339.372; la Eurhes de $2.750.855, poco más del 10% de aquel monto.

“Recibimos una masa de gente muy grande, faltan salones, llega el doble de inscriptos con la misma cantidad de becarios, personal administrativo que trabaja con tecnología obsoleta”, enumeró ante EL DIA un docente de larga trayectoria que prefirió mantener su nombre en reserva. Y completó con un cálculo elemental: “Tenemos más de la mitad de ingresantes que en Medicina, pero sin recibir la mitad de su presupuesto”.

Lo que dicen en Medicina

¿Cuál es la respuesta de las autoridades al respecto? Sobre la falta de cargos, el secretario de Asuntos Académicos de Medicina, Mario San Mauro, opone un “proceso inédito” para el “llamado a Concurso de Profesores y la creación de nuevos cargos provistos por la UNLP que se incorporarán en los próximos días”.

Mientras, la falta de cupos, bandas horarias y cargos urge entre estudiantes como Lucía Alejandre, 21 años, alumna de 2º año de la Licenciatura en Obstetricia. Aunque celebra “ver las aulas llenas de pibes”, la joven advierte sobre el “lamentable problema los de cupos: necesitamos 59 cargos docentes y conseguimos la mitad”. A tal punto que el lunes pasado debería haber empezado con una de las cursadas, pero no pudo porque “no había docente”. Nadie le avisó, dice, y menciona “la falta de información y organización de las autoridades” como una regla.

Los inconvenientes enumerados, sumados a la incertidumbre de los mencionados “condicionales” o de aquellos que hasta la semana pasada no se habían podido anotar a las materias por falta de cupos en el sistema Siu Guaraní o no tenían fecha, aula ni horario para el comienzo de las cursadas, parecen darle la razón a Lucía. En la Eurhes apuntan que, “como siempre, hay alguna intención política” detrás de los reclamos, aunque un extenso comunicado publicado en su sitio oficial todavía pide “disculpas” por “los eventos que se han ido desarrollando en los últimos días”.

Más reclamos

En estas semanas, una fuerte incertidumbre que ganó terreno entre los estudiantes de la Licenciatura en Obstetricia, quienes cursaban con un plan anterior al último aprobado en 2010. “Planteamos la necesidad de más cargos docentes para garantizar las materias nuevas; también la legalidad que quedaba para el plan anterior y la posibilidad de que el mismo perdiera validez de no intervenirse de inmediato”, advirtieron los alumnos. Luego de varias jornadas en vilo, desde la facultad aseguraron que “se hicieron las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Educación de la Nación. Consultadas por EL DIA, fuentes de Educación confirmaron que los alumnos de Obstetricia “van a poder recibir sus diplomas, porque el plan nuevo tiene aprobación y porque aunque el plan viejo no la tenía se hicieron los trámites para que se pueda regularizar la situación”.

También, se coló otra inquietud propia del aumento en la cantidad de alumnos de la Eurhes y la necesidad de contar con más aulas. De allí que las carreras que dicta la escuela hoy deba utilizar, además de las instalaciones del ex sanatorio de la Carne -donde “se están terminando de construir nuevas aulas en el sexto piso”, destaca San Mauro-, espacios del Hospital El Dique, de Medicina y del Hospital San Martín.

“Antes estábamos centralizados en Berisso y ahora estamos distribuidos en varias sedes. Esto es una complejidad extra para elegir una sede del comedor e incluso para llegar desde La Plata, porque el micro universitario no entra ni a Berisso, ni a El Dique”, apuntó el docente que no quiso dar su nombre, haciéndose eco del reclamo que días atrás elevaron los alumnos.

Frente a esto, desde la UNLP se limitaron a indicar que “se iniciaron gestiones con las líneas 202 y la 214 para que incrementen la frecuencia de sus recorridos desde el centro de la ciudad hasta la zona de la Eurhes”, al tiempo que justificaron que llevar hasta allí la línea universitaria “transformaría un itinerario “larguísimo” el viaje de los estudiantes.

Sin representación formal en el Consejo Directivo de Medicina, los reclamos de la comunidad educativa de la Eurhes llegan a fuerza de posteos en las redes, documentos que “viajan” desde Berisso a 60 y 120 e insistentes pedidos de reuniones con las autoridades. “La Eurhes integra Medicina, por ende todos los conflictos y todas las problemáticas terminan llegando a Ciencias Médicas”, postuló el vicepresidente del Centro de Estudiantes de esta unidad académica, Joaquín García, a la vez que reconoció que “es urgente instalar en la agenda del Consejo Directivo las demandas, necesidades y problemas presupuestarios que tiene la escuela”.

La cuestión presupuestaria siempre ha sido motivo de agitados debates. El más conflictivo tuvo lugar a fines de 2016, cuando la Universidad resolvió “quitarle” el control de la Eurhes a Medicina bajo sospechas de una “grave subejecución” de fondos que “imposibilitaban la consecución de los fines de la Escuela”. Con la nueva gestión, volvió a la órbita de Medicina. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución actual? ¿Cuánto y en qué se invierte el dinero dirigido a la Eurhes?, quiso saber EL DIA. Sin aportar números, desde Medicina se limitaron a informar que “el presupuesto de la Escuela está ejecutado a la fecha”.