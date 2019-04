“Me pidió 10 mil dólares”: Chano acusó de extorsión a Militta

La rubia denunció al cantante por violación y Charpentier respondió, fuera de sí. “Es una mina que amenaza”, dijo

Fue una relación fugaz, un romance entre dos escandalosos que duró un suspiro, pero las consecuencias para ambos parecen haber sido tremendas: Militta Bora y Chano Charpentier se enfrentan en una batalla legal sin cuartel luego de que la blonda lo denunciara por violación.

Chano fue consultado el finde sobre la denuncia, y reaccionó muy mal, llegando a llamar “put...” a Militta. Desencajado, el artista pop no mostró su mejor cara en su primera defensa mediática luego de que estallara el escándalo.

“Militta Bora es una mina que amenaza, es jodida. Jamás le pegué una piña ni un golpe a un chabón. Soy músico, loco, soy sensible. Ella me cagó a trompadas”, aseguró además Chano, entre otras cosas. Y cansado de que le pregunten por Bora, disparó: “Militta Bora me pidió 10 mil dólares para que deje de hablar. ¿Querés ver el mensaje?”

Militta escuchó sus declaraciones, y le respondió sin vueltas: “No se entiende nada lo que dice. Son calumnias, todo delirio que es parte de su desborde. Como cuando salía con él que me acusaba de prostituta, de puta o de que tenía amantes. Inventaba cosas. Delirios de él”.

Cansada del hostigamiento mediático que recibió de parte de su ex, la cantante siguió: “Mezcla cosas, no sé que dice de Jimena Barón. Con eso me amenazaba antes de denunciarlo. Que yo tenía mala reputación porque salí con Daniel Osvaldo, etc. O que todo lo que hacía yo era una mierda”.

Al final, Militta contó en qué quedó el estado de la denuncia que le había hecho, el año pasado, por violencia de género y abuso agravado. “Está en proceso pero todavía no le hicieron (a Chano) las pericias psicológicas ni llamaron a mis testigos. Porque coimea supongo. Él así arregló todos sus accidentes”, disparó.

Así, entre acusaciones cruzadas, continúa esta guerra que comenzó como un amor, allá por 2016, y que se convirtió en guerra legal cuando en octubre del año pasado Bora se presentó frente a la Justicia Penal y Civil para demandar por “violencia de género y abuso sexual”.