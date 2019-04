Licha López no jugará en Lima 2019 con la Selección

| Publicado en Edición Impresa

El delantero Lisandro López, capitán de Racing, descartó jugar los Juegos Panamericanos de Lima con el seleccionado argentino sub 23 como uno de los tres mayores permitidos, según confirmó ayer Fernando Batista, entrenador del equipo albiceleste.

“Hablé con Lisandro Lopez y me agradeció mucho que haya pensado en él para una lista en los Juegos Panamericanos, no solo por lo deportivo sino que también en lo humano, pero me dijo que prefería hacer una buena pretemporada y no cortarla”, manifestó el “Bocha” Batista en declaraciones a radio Rivadavia.

El entrenador del seleccionado argentino sub 20 había pensado en la posibilidad de incluir a “Licha” López como uno de los tres mayores de 23 años que pueden estar en la nómina. López, de 36 años, priorizó realizar la pretemporada con Racing dado que el torneo se disputará entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

“Tenemos una idea de los mayores que utilizaremos en los Juegos Panamericanos. Pueden ir tres, pero tenemos varias opciones. Cuando venga Scaloni queremos hablar con él. Yo tengo en mente a 10 mayores. Como cuando llegue la fecha no sabés qué puede pasar, por eso hago una lista numerosa y a partir de eso veré quién puede ir”, prosisuió indicando Batista en relación a Lima 2019.

“Este año hay muchas competencias seguidas. El sub 20, después la Copa América y los Juegos Panamericanos. Llegado el momento, se verá con quiénes puedo contar. Nosotros tenemos que elegir de la categoría ‘97 para abajo, eso nos da la ventaja de conocer jugadores desde hace 10 ó 12 años. Esperamos que estos chicos puedan ser un recambio de la Selección Mayor”, agregó.