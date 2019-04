Cuba estrena Constitución y alerta sobre “tiempos difíciles”

El ex mandatario Raúl Castro llamó a “estar preparados para la peor variante” de la economía, por la hostilidad de Estados Unidos hacia la isla y hacia su aliada Venezuela

El ex presidente Raúl Castro ayer, al lanzar la nueva constitución en el Parlamento en La Habana / AFP

LA HABANA

El ex presidente Raúl Castro advirtió ayer que Cuba debe prepararse para afrontar “tiempos difíciles”, con una crisis económica y escasez derivadas del incremento de la hostilidad estadounidense hacia la isla y hacia su aliada Venezuela, al tiempo que aclaró que no se llegaría a una situación tan crítica como la vivida en los años 90.

“Se adoptaron una serie de decisiones para encauzar el desempeño de la economía, y resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico y financiero sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha”, agregó el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante el discurso ante el Parlamento para anunciar la entrada en vigencia de una nueva Constitución aprobada en referendo en febrero pasado.

“Es necesario que estemos en alerta y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales, y que la situación podría agravarse en los próximos meses”, añadió el ex gobernante.

Aunque Cuba nunca tuvo abundancia de productos o marcas, en los últimos tiempos los comercios lucen un poco más vacíos y algunos productos como pollo, huevos, leche en polvo o papel higiénico, aparecen en forma intermitente. Directivos de las firmas importadoras estatales -los únicos que operan el comercio minorista- indicaron que hay falta de liquidez en el país.

Sin embargo, Castro insistió en su discurso en que la situación no es tan grave como a fines del siglo pasado. “No se trata de regresar a la fase aguda del Período Especial de la década de los años 90. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante”, manifestó.

Muchos cubanos recuerdan con malestar el llamado Período Especial, cuando la caída de la Unión Soviética los dejó sin combustible, con apagones, serios recortes en los alimentos y una caída del 36% en su Producto Bruto Interno (PBI) entre 1990 y 1993.

El colapso significó la pérdida brusca del 85% del comercio exterior. El país se paralizó, hubo malnutrición y 45.000 cubanos protagonizaron la “Crisis de los Balseros”, un éxodo masivo en 1994.

Actualmente la isla recibe la mitad de su petróleo de Venezuela con planes de créditos blandos, al tiempo que muchos de sus ingresos dependen de la venta de servicios profesionales a dicho país, pero también tiene crecientes ingresos de turismo y remesas de dinero.

El presidente Donald Trump revirtió una política de acercamiento de su predecesor Barack Obama a fin de presionar un cambio de modelo político en Cuba, mediante limitaciones a los viajes de estadounidenses y mayores sanciones a la economía de la isla.

Castro criticó el tono “cada vez más agresivo” de EE UU contra el sistema socialista y de partido único, pero advirtió que Cuba no dará marcha atrás. “Hemos hecho saber a la administración estadounidense que Cuba no tiene miedo”, dijo el ex mandatario (2008-2018), que dejó el mando en manos del presidente Miguel Díaz Canel.

Cuba mantiene el apoyo a su aliado Nicolás Maduro, presionado por EE UU para que renuncie o sea derrocado. Washington reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y sancionó a 34 embarcaciones que transportan crudo venezolano a la isla. “Ratificamos la firme solidaridad y apoyo a la revolución bolivariana y chavista.

Castro y su sucesor Díaz-Canel encabezaron la sesión parlamentaria de ayer para proclamar la nueva Constitución -discutida a lo largo de casi un año- que avala las reformas con las cuales el ex gobernante buscó desde comienzos de esta década un despegue económico y mayor eficiencia con base en un programa de apertura a la iniciativa privada pero sin abandonar como eje a la empresa estatal socialista. A diferencia de la nueva, la anterior Constitución de 1976, por ejemplo, no reconocía la propiedad privada, prohibía la contratación de empleados por parte de particulares o desconocía la doble ciudadanía.

En los próximos meses, bajo la nueva Carta Magna, se deberá sancionar también una nueva ley electoral -que mantiene el modelo de partido único- y a partir de allí elegir a un presidente, vicepresidente y primer ministro. Se intentará que este proceso se produzca antes de fin de año, explicó Castro a los diputados.

Además el ex mandatario indicó que se espera en los primeros meses de 2020 elegir a los gobernadores de provincia, un cargo hasta ahora inexistente y que se instaló en esta Constitución. (AP y AFP)