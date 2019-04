River, con la obligación de ganarle a Alianza Lima

El partido se juega en el estadio Monumental, a las 19. Finalmente, Franco Armani no jugará y Germán Lux seguirá siendo el arquero

River, de presente complicado en el Grupo A de la Copa Libertadores, con tres empates en la misma cantidad de presentaciones, buscará su primer triunfo dentro del actual certamen cuando reciba a Alianza Lima, de Perú, en el último cotejo con el Monumental a puertas cerradas.

El partido, fundamental en las aspiraciones de los dirigidos por Marcelo Gallardo, dará inicio desde las 19, contará con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y la televisación de la señal de cable básico Fox Sports. El Millonario se encuentra realmente apremiado dentro de una Libertadores que lo coronó en su edición anterior. Y dentro de este panorama, buscará tres puntos claves dentro de un Grupo A que lo tiene por detrás de Inter de Porto Alegre y Palestino de Chile, con diez y cuatro unidades respectivamente; pero por encima de su rival de turno, Alianza Lima, que apenas ha acumulado una unidad en tres juegos.

Es por esto que el contrincante y el panorama invitan a soñar para un Millonario que igualó todos los encuentros previos y que deberá dejar los tres puntos en casa si desea repetir lo hecho en el 2018.

Así las cosas, con un plantel descansado luego de la última fecha de la Superliga, el Muñeco pondrá lo mejor a disposición para un partido que aparece como una final.

Finalmente, anoche se confirmó que Franco Armani no será titular, por lo que Germán Lux continuará ocupando su lugar. El arquero de la Selección viene de un desgarro, pero por precaución, decidieron no arriesgarlo. Anoche mismo el jugador abandonó la concentración. En tanto que Santos Borré estaría en el frente de ataque junto con Lucas Pratto. Aunque no se descarta una línea de tres, incluyendo a Matías Suárez.

GANÓ INTER

Internacional de Porto Alegre, por su parte, dio un paso fundamental en su lucha por avanzar a los octavos de final, al derrotar el martes por la noche a Palestino, de Chile, por 3-2. Con este resultado, lo obliga a River a ganarle a Alianza Lima para ubicarse segundo en el Grupo A, y mantener esperanzas de seguir en carrera. Los próximos dos partidos de River son Palestino (el 24/4, de visitante) e Inter (7/5, de local).