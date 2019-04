Alfaro y una reflexión que hizo mucho ruido: "No disfruto ser entrenador de Boca"

Cuando todavía perduran los ecos de la goleada boquense sobre Jorge Wilstermann por los octavos de final de la Copa Libertadores, una reflexión de Gustavo Alfaro durante una conferencia de prensa sonó con fuerza.

"No disfruto ser entrenador de Boca", tiró el director técnico en medio de las valoraciones realizadas en torno a la actuación de su equipo con los bolivianos.

Y al respecto argumentó. "Tengo una ambición por querer ganar. No disfruto este cargo al que es muy difícil llegar, no es fácil ser entrenador de Boca. Quizás lo pueda disfrutar el día que me vaya, cuando con la perspectiva y distancia lo vea desde otro lugar", puntualizó.

Alfaro explicó además que "No lo sufro pero sí vivo intensamente, es una batalla que tengo que conquistar, un jugador que tengo que convencer y un plantel para tirar para adelante".