Quiénes son los BTS, el grupo de pop coreano que bate récords en YouTube

Su nuevo video “Boy with luv” se convirtió en el más visto en esta plataforma en las primeras 24 horas de su publicación

El grupo juvenil coreano BTS batió un nuevo récord en YouTube cuando su video “Boy with luv” se convirtió en el más visto en esta plataforma en las primeras 24 horas de su publicación con más de 59 millones de visualizaciones, mientras que esta mañana ya superaba las 130 millones.

De esta manera, la agrupación masculina desplazó a sus coterráneas de Blanckpink, que la semana pasada habían alcanzado ese logro con más de 56 millones de vistas, según publica la agencia de noticias DPA.

Actualmente, ambos videos superan ampliamente los 100 millones de visitas a pocos días de haber sido subido a las redes.

Estas cifran ratifican el boom comercial que atraviesa el pop coreano que, entre otros cosas, precisamente de la mano de Blankpink dijo presente el pasado fin de semana en el tradicional Festival de Coachella, en Indio, California.

BTS, el grupo que está compuesto por siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook), debutó el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool". Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. Hasta hoy la banda publicó tres álbumes de estudio, seis EPs, veinte sencillos y tres álbumes recopilatorios en Corea del Sur. Además, lleva publicados tres álbumes de estudio, ocho sencillos y dos álbumes recopilatorios en Japón.

Cabe destacar que su segundo álbum, Wings, batió el récord del álbum surcoreano mejor posicionado en Billboard 200, al entrar en el número 26, y con su reedición, You Never Walk Alone, se convirtieron en los artistas coreanos con más entradas en la lista con cuatro álbumes. En tanto, se vendieron más de 1.5 millones de copias, lo que lo convirtió en el primer álbum del grupo en vender más de un millón de copias. Por otro lado, en Japón han llegado al número uno de la lista Oricon en las categorías de sencillo y álbum, lo que los convirtió en los primeros artistas hip-hop extranjeros en conseguirlo.​ Además, con la versión en japonés del sencillo "Blood Sweat & Tears" batieron el récord del artista extranjero que más rápido consiguió vender 200.000 copias de un disco desde su debut.