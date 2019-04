Villa Castells: los vecinos denuncian que hace 10 días tienen apenas un "hilo" de agua

En una amplia zona carecen del servicio y desde Absa no les ofrecen respuestas concretas

Villa Castells tiene problemas por falta de agua potable en sus domicilios desde hace por lo menos dos años. Fue en 2016 cuando la Justicia determinó que el servicio que se brindaba a las viviendas no era apto para el consumo humano y dispuso que Absa entregara bidones de agua en forma gratuita a los afectados.

Ahora, a esa situación que los vecinos aseguran tuvieron que "acostumbrarse", se suma la falta de agua en los últimos diez días aproximadamente, lo que complica considerablemente la rutina de todos los que viven en la zona.

Desde 11 y 502, Graciela expresó: "Estamos todos así, en una situación complicada. Yo me levanté hoy y no pude hacer andar el lavarropa. Apenas sale un chorrito que no te sirve para llenar el tanque".

Y siguió, graficando las consecuencias para los vecinos y comerciantes: "Hay una veterinaria en 13 y 495 que tuvo que suspender los turnos porque en pleno baño de un perro no les alcanzaba para el enjuague".

En esa línea, Germán explicó que "los que tenemos cisternas las estamos usando, pero los que no están complicados. No sale ni una gota. Hay que estar con baldes para el baño y la higiene".

En cuanto a la respuesta de Absa, empresa prestataria, indicó: "Hace diez días vinieron operarios y midieron la presión. Nos dijeron que estaba bien. Al otro día nos quedamos sin nada y ya no volvieron. No hubo más respuesta".

Por otro lado,e n cuanto al estado del acueducto, la empresa asegura que se "encuentra en servicio" y que "continúan las tareas destinadas a realizar ajustes de presiones en la red y en los drenajes".

Mientras tanto, los vecinos deben hacer un gran esfuerzo y acercarse a la delegación para conseguir los bidones de agua gratuitos para el consumo y ahora, además, sufrir directamente la falta de servicio en sus hogares.