Hay una diferencia de hasta el triple en los precios de las verduras y las frutas

Además de la distancia en los valores entre locales del rubro, se observó el cambio de hábitos en los vecinos, que ya dejaron de hacer compras semanales y prefieren ir más seguido para llevarse lo que necesita en el día

| Publicado en Edición Impresa

Se terminó la época en la que se iba a la verdulería con unos pocos pesos porque, al igual que lo que sucedió con otros rubros, el precio de estos alimentos también se dispararon con la inflación, aunque los cultivos también dependen de las estaciones y el clima. De acuerdo al relevamiento realizado por EL DIA las variaciones en el valor de frutas y verduras es muy pronunciada de una zona a otra de La Plata y vegetales como los morrones o las chauchas llegan a ser casi prohibitivos en lugares como los hipermercados.

“Las frutas y verduras las compro en mi barrio, pero cuando me quedo sin dinero no me queda otra que hacerlo en donde puedo pagar con tarjeta de crédito y generalmente en esos lugares es mucho mas caro todo”, sostuvo Lina Pisani, vecina de barrio Aeropuerto.

Como con otros artículos de la canasta alimenticia el que quiera hacer rendir el dinero deberá caminar, comparar precios y, en este rubro, optar por los productos de estación por ejemplo en esta época resultan más accesibles los cítricos y las verduras de hojas.

En general todo lo que se produce en el cordón hortícola regional se encuentra a buen precio y es muy marcada la diferencia de precio entre el tomate que se cosecha acá con el que se trae de otras zonas.

Las frutas y verduras llegan a estar tres veces más caras de un comercio a otro

De todas maneras la regla no aplica para los hipermercados que llegan a tener determinados productos al doble de lo que se encuentran en las verdulerías locales. Por ejemplo el kilo de naranja cuesta $29,90 y en un comercio de la zona de plaza Azcuénaga está a 14,99; la berenjena a $49 y en la otra verdulería a $25; la bolsa de rúcula envasada se comercializa en el hipermercado a $41 y en la verdulería se consiguen dos atados por $15. En cuanto a la chaucha es casi escandalosa la diferencia en el primero de los centros comerciales está a $141 el kilo y por ejemplo en el otro comercio, a $30 el kilo.

La papa se encuentra entre los productos de consumo masivo que son mas accesibles. Su valor ronda los $14 y donde mas caro se vende está a $20.

En el rubro lo que mas encareció en los últimos meses es la fruta y hay variedades como el kiwi que, si bien siempre fue caro, ahora se convirtió en uno de los productos que menos se lleva. En el Mercado Regional se consigue por $60 el kilo, pero en otros barrios de la Ciudad está a $ 100, $139,90 y hasta a $150.

Muchos consumidores consultados dijeron que en determinadas oportunidades les resultó mas conveniente comprar duraznos enlatados porque fueron mucho mas económicos que los frescos.

Entre las frutas mas económicas se encontró la mandarina que en todas las verdulerías ronda entre los $19 y $ 25 el kilo.

Los verduleros remarcaron que ellos también notaron el cambio de hábito de sus clientes, así mientras antes muchos hacían la compra semanal ahora optan por comprar lo necesario para las comidas del día y entre las cosas que se fueron descartando por una cuestión económica están las frutas.

“Algunos llevan un par de manzanas y alguna banana para sus hijos, pero no creen que sea algo indispensable para ellos, dejan las frutas para los pequeños porque realmente es cierto que está cara”, contó la dueña de una verdulería de barrio Norte.

Para la verdulera quienes menos renunciaron al consumo de ese tipo de productos son los adultos mayores.

“Todo está caro, pero los abuelos cuando quieren comer una fruta o hacerse una buena ensalada, por ahí llevan poca cantidad, pero siguen comprando”, señaló y aclaró que muchos productos no se encontraban por estos días porque desde el miércoles pasado no opera el Mercado Regional a raíz de los feriados de Semana Santa.

Una familia tipo de Los Hornos que llevara cada producto de los que se exhiben, en el cuadro de esta página debería contar con $653 si los compra en la verdulería de su zona.

En cambio se opta por comprar los mismos productos en un hipermercado de Ringuelet deberá disponer de 1012,6, pero no llevará mandarinas porque hasta ayer no había en las góndolas.