No aflojan las penurias para los vecinos de Villa Castells y Gonnet por la escasez de agua

Los usuarios aseguran que llevan entre una semana y diez días con dificultades para hacer las tareas básicas

En Gonnet y Villa Castells siguen padeciendo el deficiente servicio de agua potable. Según los usuarios afectados, en Gonnet el problema lleva casi una semana. En Villa Castells las penurias ya se cuentan en años.

José Mendes de Faisca, uno de los vecinos damnificados que vive en la zona de 495 y camino Belgrano, contó que “estamos sin servicio de agua corriente desde el lunes pasado a la noche. Ese mismo día hicieron este pozo y no tuvimos más servicio de agua”. El mismo está ubicado en el camino Belgrano entre 495 y 496, de la mano de la República de los Niños.

Por su parte Claudio, otro vecino de la zona, aseguró ayer que el corte del valioso suministro abarca, por lo menos, de 15 a 21 y desde 493 hasta 495. Según estima, el faltante podría extenderse a otras zonas de la localidad. En este marco de desesperación, afirmó que realizó reclamos ABSA, desde donde le informaron que “se registró un problema de bombeo”.

En las inmediaciones de La Plata Rugby Club el problema lleva más de dos días, fundamentalmente en las calles 494, 495 y 496, entre caminos. En Aguas Bonaerenses no nos dicen nada”.

En tanto, vecinos de Villa Castells arrastran desde hace varios días serias dificultades con el aprovisionamiento de agua .

Graciela, de 11 y 502, expresó que “estamos todos así, en una situación complicada. Yo me levanté hoy y no pude hacer andar el lavarropa. Apenas sale un chorrito que no te sirve para llenar el tanque”.

La mujer contó que, por este problema, “una veterinaria en 13 y 495 tuvo que suspender los turnos porque en pleno baño de un perro no les alcanzaba para el enjuague”.

En algunos casos de Villa Castells aseguran que hace 10 días tienen apenas un “hilo” de agua

En esa línea, Germán explicó que “los que tenemos cisternas las estamos usando, pero los que no están complicados. No sale ni una gota. Hay que estar con baldes para el baño y la higiene”.

Según los usuarios, Absa les dijo hace más de una semana que midieron la presión y aseguraron que estaba bien. Al otro día nos quedamos sin nada de servicio y ya no volvieron. No hubo más respuesta”.

En relación al acueducto, la empresa asegura que se “encuentra en servicio” y que “continúan las tareas destinadas a realizar ajustes de presiones en la red y en los drenajes”.

MICROCORTES DE LUZ

En tanto, desde la empresa Aguas Bonaerense, informaron que el jueves pasado se han registrado micro cortes de energía en la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, por tal motivo se ha podido registrar baja presión o falta de agua en la zona norte de la ciudad, en horas de la mañana del jueves.

Las zonas más afectadas fueron Gonnet y Villa Castells, Tolosa y Ringuelet, ya que son las que dependen del rebombeo de 120 y 33 que redistribuye el líquido que llega de la Planta, agregaron en la compañía.