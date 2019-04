Bajó el dólar y el riesgo país alcanzó un nuevo máximo en 5 años: 866 puntos

El “verde” retrocedió sobre el final debido a la oferta de exportadores. Hubo un volumen negociado récord. Títulos públicos, en caída

| Publicado en Edición Impresa

El dólar minorista retrocedió 0,39% sobre el final de la rueda y cerró a $43,52 promedio, mientras que en el segmento mayorista la divisa finalizó a $42,40.

El volumen operado en el segmento de contado fue récord: de US$ 942,849 millones,

En tanto el riesgo país anotó un nuevo máximo desde el año 2014, al llegar ayer a los 866 puntos. Y es consecuencia de la baja promedio de 0,3% de los títulos públicos argentinos en dólares.

Asimismo, los seguros contra default de la deuda (CDS) soberana a 5 años también subieron ayer un 3,10%, hasta los 992 puntos.

“Los bonos cortos exhiben rendimientos del 16%, lo cual se complementa con un riesgo país y los CDS (Credit Default Swaps) por las nubes que hasta ahora no permiten vislumbrar un regreso al crédito voluntario externo, crucial para el programa financiero a partir del 2020 cuando se agoten los recursos del FMI”, dijo Gustavo Ber, analista de Estudio Ber.

El dólar en el sube y baja

El dólar revirtió la baja inicial de hasta 40 centavos y terminó con una caída de 10 centavos.

Fue en una rueda con un alto volumen operado que alcanzó los u$s 942,849 millones en contado, mientras que se negociaron u$s 6,10 millones en el segmento de futuros MAE.

“Hubo mayor oferta gracias al ingreso de divisas de la mano de exportadores”, aseguraron en ABC Mercado Cambios.

Asimismo, el Banco Central vendió US$ 60 millones, a través de dos subastas diarias, para financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

Por el lado monetario, el Central convalidó ayer una suba de tasas de Leliq de dos puntos básicos, al finalizar en un promedio de 67,872% para un total adjudicado de $185.675 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que con un récord en el volumen de negocios del año, “la divisa norteamericana operó con tendencia mixta y con un recorrido irregular y muy sinuoso”.

“Por momentos, el contagio del temprano derrape del real y otras monedas frente al dólar, potenciaron una suba del tipo de cambio mayorista que lo llevó a tocar máximos en los $42,65, lejos de los mínimos de ayer anotados en los $42,10 a poco del inicio de las operaciones”, finalizó Quintana.

En el mercado de dinero entre bancos, conocido como el call money, se operó en el entorno del 66%.

Colocaron Letes que vencen después del ballotage

El Ministerio de Hacienda informó que en la licitación de ayer se recibieron, para las Letes con vencimiento el 29 de noviembre, ofertas por u$s 1.023 millones.

Del total ofertado, se adjudicaron u$s 750 millones, a un precio de corte de u$s 968,50 por cada u$s 1.000, lo cual representa una TNA de 5,47% y una TIREA de 5,53%.

Subió la Bolsa

El índice Merval de la Bolsa porteña avanzó un 0,5%, tras dos fuertes caídas, a un cierre de 30.926,73 unidades.

Las alzas del día las encabezaron las acciones de Transportadora de Gas del Sur (+3,4%); YPF (+2,3%) y Edenor (+2,1%).