Carrió se disculpó tras un grave exabrupto sobre De la Sota

De campaña en Cruz del Eje, Córdoba, la diputada y una de las principales referentes de Cambiemos Elisa Carrió deslizó un grave comentario que -mal interpretado o no- recibió fuertes críticas y repudios desde distintos sectores: “Gracias a Dios murió De la Sota, porque sino sí sabrían lo que es una denunciadora”, dijo sobre el ex mandatario de esa provincia, fallecido el año pasado en un accidente de tránsito.

Tras el revuelo que desató esa frase, la líder de la Coalición Cívica trató de aclarar, vía Twitter: “La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas”, escribió y agregó: “En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras”. La familia del ex gobernador cordobés había reclamado esas disculpas, incluso ante el presidente Macri.