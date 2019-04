Retroceso de la bolsa y alza en el Riesgo País que alcanzó los 963 puntos básicos

La bolsa porteña bajó hoy 3,82% y cerró la jornada en valores similares a los de diciembre pasado, en una rueda en el que el dólar cerró en un promedio de $44,919 para la venta al público y el riesgo país avanzó 10,9% hasta los 963 puntos básicos, la marca más alta de los últimos cinco años.

Analistas coincidieron en que los acciones -tanto en la bolsa porteña como en Wall Street- tuvieron una jornada “negra” y atribuyeron la situación a la “incertidumbre política” que existe respecto a las elecciones presidenciales de octubre próximo y a los inconvenientes que enfrenta la economía local.

En Nueva York, las acciones de las empresas argentinas que cotizan a través de ADRs cerraron la jornada con mayoría de bajas, con la única excepción de Irsa, que marcó una leve suba de 0,1%.

Las caídas más importantes correspondieron a los papeles del sector bancario, liderados por el banco Francés con una caída de 12,1% y seguido por el Supervielle (-11,9%), Galicia (-11,5%) y Macro (-10%).

También retrocedieron los papeles de Loma Negra (-13,7%), Transportadora Gas del Sur (-9,8%), Pampa Energía (-8,5%), Edenor (-7,3%), Central Puerto (-7,0%) e YPF (-5,4%).

En la plaza local, el S&P Merval finalizó en 29.746,60 puntos y las acciones líderes que más cayeron fueron las de Ternium (-8,20%), Supervielle (-7,62%), Banco Francés (-7,38%), BYMA (-7,22%), Grupo Galicia (-6,83%), Cablevisión (-6,61%) y Mirgor (-5,77%), entre otras.

Del total de veinte firmas que integran el panel S&P Merval tan solo dos cerraron la jornada en alza: Cresud y Telecom, con subas de 3,66% y 2,88%, respectivamente.

En lo que respecta al segmento de renta fija, una de las bajas más importantes fue la del Bonar 2020 en dólares que se derrumbó 7,27%. Este bono vence el año que viene y en la actualidad está rindiendo el 20% anual, un porcentaje considerado “crítico” por los especialistas en cuanto a las posibilidades de cumplimiento de la deuda.

El dato destacado de la jornada -en renta fija- fue la caída del Bonar 2024 (AY24D) que marcó un retroceso de 6,22% a pesar de que en mayó próximo paga servicio de renta y amortización.

Hoy, la cotización del dólar subió 3,21% en el mercado minorista, al cerrar a un promedio de $44,919 para la venta; mientras que en el mayorista cerró a $43,95, $1,55 por sobre el cierre de ayer.

Así el dólar alcanzó hoy una nueva marca máxima e incluso cerró la jornada por encima de los $45 en entidades como el Banco Galicia, ICBC, Supervielle y Santander Río.

La rueda comenzó con una presión en la demanda lo que obligó al Banco Central a convalidar una suba de 47,5 puntos básicos en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), hasta un promedio de 68,366%, el nivel más alto en los que va de 2019.

SUBIERON LOS PRECIOS DE LOS GRANOS EN ROSARIO

La actividad comercial mejoró respecto de ayer en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas en todos los granos y con la soja como principal foco de negocios tras el remate del primer lote de la oleaginosa de la presente campaña.

En contramano de lo que sucedió en el mercado de Chicago, la soja con descarga subió US$ 3 hasta los US$ 218 la tonelada, mientras que en el registro oficial se observaron un "importante número" de operaciones informadas con entrega en julio a $ 9.700 la tonelada, indicó la BCR. Por su parte, el maíz escaló $ 150 y se ubicó en $ 5.600 la tonelada.

En cuanto a las negociaciones forwards, los valores abiertos se situaron en US$ 127 la tonelada para la entrega en mayo, y en US$ 125 para junio. En cuanto al trigo, la suba fue US$ 5 hasta los US$ 185 la tonelada, mientras que el girasol se mantuvo sin cambios a US$ 215 la tonelada.

WALL STREET CERRÓ EN BAJA

El índice Dow Jones bajó hoy 0,22% y se ubicó en 26.597,05 puntos, en una jornada post récords marcada por otra tanda de resultados trimestrales, entre ellos los de las firmas Boeing, Caterpillar y AT&T. En tanto, el selectivo Standard & Poors 500 también cedió 0,22% hasta 2.927,25 puntos y el Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 0,23% o 18,81 puntos.

Las bajas más significativas se registraron en las acciones de las empresas del sector inmobiliario (0,77%) y servicios públicos (0,55%), señaló la agencia EFE. BAJÓ

EL PRECIO DEL PETRÓLEO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy 0,6%, al cerrar en US$ 65,89 el barril, y el crudo Brent cotizó en US$ 74,49, 0,06% menos que ayer. En la Bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio, nuevo mes de referencia, cayeron US$ 0,41 centavos respecto a ayer.

En tanto, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó con un descenso de US$ 0,05 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 74,54. La producción de crudo de Estados Unidos, el mayor proveedor de petróleo mundial en la actualidad, llegó la semana pasada a un récord de 12,2 millones diarios.

LA BOLSA DE SAN PABLO RETROCEDIÓ 0,92%

La Bolsa de San Pablo operó hoy en baja, con un descenso de 0,92% en su índice Bovespa, que cerró en 95.045 puntos. En el mercado de divisas, el dólar se apreció 1,63% frente al real y cerró la sesión negociado a 3,985 reales para la compra y 3,987 reales para la venta, según EFE.