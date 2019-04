Echó al inquilino de su pensión y éste le hizo caso, pero lo desvalijó

| Publicado en Edición Impresa

“Le estuve alquilando una habitación durante 6 meses y, como es estudiante de Arquitectura, para ayudarlo ni siquiera le pedí una garantía propietaria”, comentó indignado el dueño de una pensión de barrio Hipódromo, que denunció a un ex inquilino de “robarle muebles y otras cosas” de su propiedad.

El hombre que expuso esta historia es Fabio Bloga (54), quien informó que denunció el caso en la comisaría Segunda, con intervención de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados.

Según relató Bloga, “hace 25 días le pedí a este inquilino (de 25 años) que abandonara la habitación que le alquilaba” en diagonal 80 y 39, “por circunstancias personales de este joven que me impulsaron a tomar esa decisión”.

“ME VOY CUANDO TENGA PLATA”

Bloga sostuvo después que “le comuniqué lo que había resuelto una vez que me pagó el mes de alquiler, pero me salió con que no se iba a ir hasta que no tuviera plata para pagar en otro lado”.

“Entonces le dije que podía quedarse una semana más, para que fuera resolviendo su situación. Cumplido ese plazo, me pidió permanecer en mi propiedad una semana más. Accedí a que así sea. Pero igual me insistió de quedarse más tiempo”, continuó el hombre.

Esa postura colmó la paciencia del denunciante, quien le puso un plazo perentorio al inquilino para que abandonara su propiedad. Lo intimó a que se fuera en el transcurso de las próximas 24 horas.

LA PEOR SORPRESA

Pero antes de que volviera para constatar si el estudiante seguí o no en la habitación, Bloga recibió el llamado de un vecino que le transmitió una noticia que lo llenó de bronca.

“Me contó que este muchacho llevó una camioneta, en la que cargó una heladera, un televisor, una cama, colchones y utensilios, entre otras cosas, que eran parte del amoblamiento de la habitación que le alquilaba”,. completó el denunciante. Y cerró: “Me robó como si nada, sigue trabajando y lo acusan de hurto. Si lo agarran, no está más que tres días preso”.