Descuartizó a su novia, estaba libre y ahora se entregó

Un hombre que estaba bajo libertad condicional tras ser condenado a 17 años de cárcel por descuartizar a su novia en Ingeniero White, en 2004, y el fin de semana último violó las condiciones de ese beneficio, se entregó ayer a la Justicia de Bahía Blanca, que dispuso que cumpla la totalidad de la pena hasta el 2021, informaron fuentes judiciales. Se trata de Pablo Víctor Cuchán (40), quien se presentó acompañado por su abogado, en la sede de Tribunal Oral Criminal 1 de esa ciudad, que ordenó su regreso a prisión tras un incidente ocurrido el fin de semana, cuando estaba bajo libertad condicional.

El sábado, según las fuentes, Cuchán supuestamente intentó abusar de una joven que iba en su auto, quien se arrojó a la calle cuando la quiso besar. El hombre continuó la marcha y chocó, tras lo cual fue detenido por la Policía y se negó a ser sometido a los controles de alcoholemia y toxicológicos de rigor.

Por eso, y al considerar que violó las condiciones de la libertad condicional, los jueces del TOC 1, Ricardo Gutiérrez, Christian Yesari y Hugo Adrián De Rosa, ordenaron ayer su detención, aunque no lo localizaron, dijeron los voceros.

“Yo no me escapé, hice mi vida normal, corté el pasto como hago siempre, me fui a pescar un rato”, afirmó Cuchán al canal 7 de Bahía Blanca poco antes de entregarse ante la Justicia y expresó que se enteró del pedido de detención cuando llegó a su casa de Monte Hermoso. Sobre la violación de las normas de conducta, Cuchán afirmó que “todo” lo que le mandaron a hacer lo hizo y que el lunes, tras quedar en libertad luego de ser apresado, se fue caminando a firmar, como lo hace cada 15 días, al Tribunal Oral Criminal 1. “Me dio tiempo a preparar una muda de ropa, organizar ciertos papeleos, para mi y delegar algunas cosas que yo hacía para que todo siga funcionando”, agregó y acotó: “Anoche acomodé la ropa, me mensajeé con amigos, allegados y conocidos, se hicieron las 4 de la mañana, me acosté un rato y a las 5 me levanté para presentarme como lo requiere la Justicia”.