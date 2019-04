Crece la anarquía en el Paseo del Bosque con vehículos estacionados en cualquier parte

Según aseguran desde la Municipalidad se labra un promedio de 50 infracciones diarias y en lo que va del año ya registraron 700 multas

| Publicado en Edición Impresa

El Paseo del Bosque se transformó en una anárquica playa de estacionamiento. Ante la falta de espacios para dejar los vehículos en el centro y macrocentro de la Ciudad, sumado a los que tratan de escaparle a las zonas medidas, son cada vez más los conductores que dejan los rodados en el césped del principal pulmón verde de la Región, deteriorándolo jornada tras jornada.

Vecinos que van a caminar, pasear o trabajan en los alrededores del Paseo del Bosque observan que cada mañana hay cientos de vehículos estacionados en zonas claramente vedadas, en un descontrol apabullante del uso del espacio público.

Camionetas, vehículos medianos, motos, rodados de cualquier clase, quedan entre los árboles y el verde césped, apiñados y acomodados según el orden de llegada. Hay oportunidades en las que los cuidacoches se apropian de los lugares y acomodan como más les convenga, sumando otro espacio al que ya “controlan” frente al Bioparque -ex zoológico- y la avenida 52-.

ZONA IMPOSIBLE

Ayer se vivió en la zona del Bosque un descontrol aún mayor por un corte de tránsito que realizó un gremio con un puñado de manifestantes que se podían contar con los dedos de una mano. Quienes circulaban en dirección ascendente, giraban a la izquierda en 58, para tomar por los fondos de las dependencias oficiales y el Albert Thomas en un corredor en el que había que aplicar todos los sentidos para evitar un roce con los vehículos estacionados a ambos lados de la “calle”. Muchos terminaban cerca del Estadio de Gimnasia haciendo maniobras más que arriesgadas para tomar la 60 por los autos estacionados en la zona. Más de uno cuando volvió observó que su vehículo había quedado rayado o tenía algún roce.

El estacionamiento indebido está ganando terreno en la zona que está detrás del Estadio de Estudiantes de La Plata y en inmediaciones de la escuela técnica Albert Thomas. Poco después de las 8 de la mañana la zona ya está colmada y descontrolada.

“Es la ley de la selva la que impera en la Ciudad”, dijo Oscar Retamozo, quien va a caminar por el Bosque tres días a la semana, lo más temprano posible. “Llego pasadas las 8 y ya se ve que hacen cualquier cosa. Como no hay control creen que de este modo no molestan a nadie y afectan un espacio público. Esto marca la falta de un sentido de pertenencia de la gente que no para de generar daño en los espacios públicos con tal de dejar el auto en cualquier parte”, agregó el vecino.

50 INFRACCIONES POR DÍA

Desde la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, se informó que el Municipio “establece controles vehiculares a diario en las inmediaciones del Paseo del Bosque a fin de detectar y sancionar aquellos autos que se encuentren en infracción”.

Participan móviles y motos, los cuales realizan recorridos para regular los vehículos estacionados indebidamente en la zona.

“Como parte del procedimiento, los inspectores de la Comuna proceden a labrar las contravenciones correspondientes, las cuales alcanzan en promedio alrededor de 50 infracciones diarias por mal estacionamiento. En lo que va del año, ya se labraron más de 700”, agregaron fuentes de la Municipali dad, donde añadieron que “crece la cantidad de infracciones en la rambla de 51 entre 1 y 2.