El inesperado anuncio de Diego Maradona que sorprendió a todos

Diego Maradona realizó un inesperado anuncio en la conferencia de prensa que ofreció después del empate de Dorados de Sinaloa como local 1-1 ante Venados de Mérida. "Voy a hablar con el presidente. Termine como termine esto, quizá deje Dorados", tiró el Diez quien se mostró además muy enojado con el arbitraje y se quejó de una campaña en su contra.

Con el empate el equipo dirigido por Maradona prácticamente selló su acceso a los playoffs por el ascenso. Comparte la tercera posición con Venados y los Cimarrones de Sonora.

Sobre el partido, el argentino puntualizó que "No nos lastimó, al contrario, le ganamos la espalda siempre y se dio el empate para mi injusto. Yo si tuviera que ser técnico de los dos equipos elegiría a Dorados sin lugar a dudas por juego y por respeto a la pelota, no por tirar pelotazos, poner una torre y tirar centros. Ese no es el fútbol que me enseñaron a mi y no creo que sea el que le hayan enseñado a ustedes", agregó.