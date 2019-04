En Belice aseguran que Alberto Samid fue detenido en Cayo Armbergris

Así lo señalan los medios de prensa del país caribeño. A contramano de esta versión, en las últimas horas el abogado del "Rey de la Carne" y el Gobierno coincidieron al señalar que la noticia sobre su captura aún no fue confirmada

El empresario Alberto Samid habría sido detenido en Belice, según informaron medios de ese país, luego de que ayer fuera declarado "prófugo" de la Justicia, que libró a través de Interpol una orden de captura internacional en la que se lo define como "violento".

Según el sitio Breaking Belize News (BBN), el llamado "Rey de la Carne" habría sido detenido en San Pedro, una localidad del Cayo Armbergris luego de recibir el informe de Interpol que emitió ayer un alerta roja.

Pero esa versión se contrapone con los dichos del abogado del empresario quien sostuvo hoy que hasta el momento "no hay comunicación oficial" respecto de la eventual detención de su defendido en Belice. "Me voy a comunicar ahora con el tribunal, pero como es muy reciente, no se

sabe nada y no hay comunicación oficial respecto de una detención", sostuvo el letrado Vicente D'Áttoli en declaraciones a Radio Uno.

No obstante, evaluó que "tampoco es la primera vez que nosotros (los abogados) tomamos conocimiento a través del periodismo, sobre estas cuestiones".

En la misma sintonía habló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que "hasta el momento" el gobierno nacional no cuenta con ninguna "notifiación oficial" sobre la supuesta detención del empresario Alberto Samid en Belice, tal como afirmaron medios de ese país caribeño.

"Hasta el momento no tenemos notificación oficial de la detención de Samid. Apenas sepamos algo, el Ministerio de Seguridad lo podrá confirmar", dijo esta mañana Peña en diálogo con radio Mitre.

Samid debe comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE), en el marco de un proceso oral y público por una causa iniciada hace 23 años, por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.

"El buscado formaba parte de la cúpula de una organización delictiva, siendo Samid uno de los elementos más preponderantes de esa asociación Ilícita, que por intermedio de varios frigoríficos destinados a la venta de alimentos vacunos, y luego de la venta de los mismos, dicha organización retenía los impuestos que debían ser aportados a las arcas del Estado Nacional", explica la circular de Interpol, a la que accedió Télam.

En sus últimas declaraciones públicas, realizadas a la señal de cable TN, Samid había señalado que se encontraba en el país, "en una provincia peronista", y que "en doce horas en auto" podía llegar a la ciudad de Buenos Aires. Alberto Samid está intimado a comparecer en una causa por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita, que actualmente atraviesa la instancia del juicio oral y público, que continuó ayer sin la presencia del llamado "Rey de la Carne", declarado ahora "prófugo buscado para un proceso penal".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia, Bullrich, afirmó ayer que existen "indicios" que señalan que Alberto Samid habría salido del país el 24 de marzo hacia Paraguay, que luego habría viajado a Panamá, y que ahora se encontraría "en Belice o algún lugar del Caribe". Por su parte, el jefe de gabinete de ese Ministerio, Gerardo Milman, sostuvo que el empresario de la industria de la carne "salió ilegalmente del país", y "no hizo paso formal" por la Dirección de Migraciones.