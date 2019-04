Aseguran que la causa contra un sacerdote está archivada

| Publicado en Edición Impresa

El padre Eduardo Lorenzo, quien renunció como Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), no está imputado por la comisión de ningún delito, y la causa que se había iniciado está en la actualidad archivada.

Voceros judiciales revelaron ayer que recientemente la defensa del cura solicitó el sobreseimiento en las mencionadas actuaciones, iniciadas en la fiscalía número 1 de La Plata, a cargo de Ana Medina.

El juez de Garantías que interviene en la causa, Juan Pablo Masi, le dio traslado a la fiscalía, y la doctora Medina denegó el pedido al considerar que Lorenzo nunca estuvo imputado en este proceso, que se trató de “una investigación “en base a una denuncia que no da cuenta de la existencia de un hecho ilícito concreto, sino más bien de pautas de conducta susceptibles de ser investigadas”, se señala en el dictamen del ministerio público.

Se aclaró no obstante que “debe ponderarse que el archivo dispuesto en la causa no es un sobreseimiento provisorio, y no produce cosa juzgada”, alegó. Además dijo que “tampoco imposibilita que nuevas circunstancias, o hechos, o pruebas, habiliten la prosecución de la persecución penal”.