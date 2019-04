La atención primaria de la salud no atrae a los médicos recién recibidos

Vanesa Romano (médica residente del Centro de Salud de El Mercadito).- “Además de que la salida laboral para los que elegimos ser generalistas resulta una de las menos redituables, el sistema de atención primaria, y en particular las Unidades Sanitarias, que son nuestro espacio natural de trabajo, hoy presentan condiciones que hacen muy difícil ejercer: tienen problemas edilicios, faltan insumos y hay que hacer malabares para dar respuesta a una demanda de la comunidad que por la situación social es cada vez mayor”

Manuel Fonseca, (residente en Medicina General y consejero graduado de la Facultad de Medicina de la UNLP).- “A pesar de que el sistema de atención primario, cuando funciona bien, permite resolver el 90% de las consultas -con lo cual descongestiona los hospitales y mejora el acceso a la salud-, existen muy pocos estímulos para dedicarse a la Medicina General. Esto es algo que se ve ya desde la formación. En la Facultad no hay una cátedra de Medicina General y a lo largo de la carrera casi no te cruzás con médicos generalistas. Uno de forma con el ejemplo y ese ejemplo hoy no está.”