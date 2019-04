Pidieron que Ritondo concurra al Senado para explicar los informes de la AFI

La presidenta del Bloque de senadores de Unidad Ciudadana Teresa García pidió la interpelación del Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo ante las versiones que vinculan a esa cartera con la eventual instalación y su posterior retiro de bases de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en territorio bonaerense.

De acuerdo a los trascendidos y las investigaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas, el gobierno provincial debió haber tenido conocimiento de esa situación y en tal caso denunciar la posible comisión de delitos graves ya que esas bases podrían haber sido utilizadas para hacer espionaje ilegal a la propia Gobernadora.

“En una u otra hipótesis, los hechos sucedieron hace más de un año y la Gobernadora recién ahora aduce espionaje. Qué pasó y qué hizo el Ministro de Seguridad y el gobierno de la provincia ante esta situación es algo que se debe esclarecer de inmediato”, explicó la presidenta del Bloque de Senadores de UC, Teresa García. “Si el Ministerio detectó irregularidades en el desempeño de la AFI debió haber denunciado; lo mismo si la información que suministró la Agencia hubiera dado cuenta de que los policías bonaerenses estaban involucrados en redes criminales”, advirtió la legisladora.

Teresa García también señaló que funcionario público “era deber de Ritondo denunciar la posible comisión de delito. ¿Por qué el Ministro incumplió con su responsabilidad y se conformó con que el gobierno nacional retirase las bases de su territorio? De cualquiera de las hipótesis se desprende que debió haber intervenido el Ministro de Seguridad y del gobierno provincial, por ese motivo es necesario que explique qué tipo de intervención se adoptó y en qué resultó”. En ese sentido, García se preguntó ¿qué opina el Procurador General de la Provincia ante los hechos denunciados públicamente, qué dirá Conte Grand de la actividad de espías de la AFI en nuestra provincia?”.

En el pedido de interpelación ante la Legislatura provincial, el proyecto presentado hoy reclama la “inmediata concurrencia del Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a fin de que personalmente brinde explicaciones e informes verbales respecto de la intervención de personal de la Agencia Federal de Inteligencia en el territorio bonaerense y el vínculo con el Ministerio”.

Entre otros puntos, Unidad Ciudadana espera que Ritondo dé precisiones sobre: la intervención del Ministerio de Seguridad para que la AFI instale bases en el territorio bonaerense, la identidad del funcionario provincial que quedó a cargo del vínculo con la AFI y de los responsables década una de las bases. También pretende conocer qué áreas del Ministerio fueron informadas de la instalación de las bases; si hay pruebas de Ritondo y la Gobernadora fueron víctimas de espionaje ilegal y si fueron denunciados penalmente a los presuntos responsables.

Anoche, en Animales Sueltos, el ministro expresó que "algunos de los personajes detenidos en esta causa lo que corresponde es que Asuntos Internos abra sumario porque ellos son retirados, no están dados de baja, igual que Etchecolatz los podemos exonerar”.

Agregó que “olvidémonos de nosotros, lo que creemos es que hay que ser respetuosos de la ley de inteligencia, que hay leyes de la democracia que deben ser muy cuidadas. Mucho más si hay un policía o un ex policía, como en este caso un ex jefe que pasó por la fuerza, está involucrado en el caso. Y mucho más si aparte de eso, esos ex policías tienen informes sobre periodistas, sobre jueces, sobre fiscales, sobre la Gobernadora, sobre el Ministro de Seguridad, sobre el Jefe de Gabinete…”