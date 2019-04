Muy buen rating: Del Moro y un debut “entrador” en Telefé

Con un pico de 13 puntos, lideró su franja con “¿Quién quiere ser millonario?”, un formato global al que le puso su simpática impronta

Santiago del Moro salió anoche a las 21.19 al aire por Telefé al frente del exitoso formato internacional “¿Quién quiere ser millonario?”, con el que cambió de aires en su aún corta pero ya exitosa carrera como conductor.

De esta forma, Del Moro marcó su regreso a la pantalla chica después de que en diciembre se despidiera de la conducción de “Intratables”, el ciclo de debate político en el que logró instalarse como uno de los animadores con más cintura y carisma de la tevé.

Antes de dar paso al concurso de preguntas y respuestas, el conductor se tomó unos minutos para presentarse en esta nueva faceta.

“Quiero agradecerle a todos los que me preguntaban cuándo y cómo iba a volver”, dijo Del Moro, y manifestó: “Espero que me sigan acompañando en este programa que es gigante, un programa que te puede cambiar la vida, como me la está cambiando a mí”.

Dicho esto, dio inicio a “¿Quién quiere ser millonario?”, el formato de entretenimiento de origen británico que promete regalar a los participantes hasta dos millones de pesos.

Con quince preguntas que van creciendo en dificultad y premios, el primer participante fue Federico (19), que soñaba con hacer un viaje con su abuela, allí presente, pero no pudo ser: se plantó a mitad de camino y se fue con 70 mil en el bolsillo. El segundo participante se llevó 130 mil. Y la tercera, con 30 mil.

La impronta de Del Moro está en su simpática curiosidad por averiguar datos personales de los participantes y sus acompañantes. Entrador, le dio un toque personal al exitoso formato internacional.

En materia de rating, el nuevo programa de Telefé arrancó con una base de 9 puntos y compitió parejo con “Otra noche familiar”, que Guido Kaczka conduce por El Trece. Promediando el programa, el envío de Telefé se ubicó arriba de los 11 puntos, y cerró rozando los 13 a las 22.15.

Del Moro anoche también se enfrentó a “Intratables”, su ex envío, y que, por América, salió al aire a las 21.30 y promedió 2.5 puntos.