Michael J. Fox, de "Volver al futuro" contó cómo sobrelleva el Parkinson

El actor Michael J. Fox dio una lección de vida en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, en donde se sinceró sobre las dificultades de padecer la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años.

El público dedicó aplausos y elogios al intérprete de la mítica trilogía "Volver al futuro" mientras compartía anoche una charla sobre su carrera junto al también actor Denis Leary, con el que urdió bromas y una visible sintonía forjada tras años de amistad.

"Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna broma", sostuvo explícitamente el actor, quien entonces dijo aceptar que "cada paso es una aventura".

"A veces siento que no quiero vender esto del optimismo, porque la gente tiene problemas, depresión real, y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y simplemente decirles: 'Anímate", explicó Fox durante la charla, publicó la agencia de noticias EFE.

"Si tengo Parkinson, puede ser solo una mancha amorfa tomando el control de mi vida, o puede ser algo que puedo considerar y estar dispuesto a afrontar, y entonces pasa a tener este tamaño", expresó Fox, representando con las manos un problema que mengua.