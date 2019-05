Problemas con el suministro de agua en distintos puntos del Casco Urbano

Las falencias en el servicio de agua potable continúan al tope de los reclamos vecinales. Esta vez se elevaron voces de usuarios de dos sectores del casco urbano y el motivo es la escasez de líquido en las canillas.

Por un lado, Juan Carlos, de 30 y 45, aseguró hoy que desde anoche permanecía sin suministro, un problema que -según dijo- se viene repitiendo desde hace varias semanas pero que esta vez es más grave porque el corte se extendía casi hasta mediodía. "En realidad el problema afecta a muchos vecinos", señaló.

Por otro lado, desde 16 entre 63 y 64, Dora contó: "Hoy, otra vez, no hay presión de agua. No sube al tanque, por lo tanto no podemos bañarnos ni higienizarnos. No tenemos agua para consumir y tenemos que comprar bidones. Además, tenemos que llevar la ropa al lavadero".

La mujer manifestó que esta situación se presenta "a pesar de que pagamos una fortuna por el servicio y de las quejas que realizamos por el ineficiente funcionamiento".