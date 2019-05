Trump pidió reformar el asilo en EE.UU y admitir a "los mejores talentos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que pretende reclutar a "los mejores talentos" para su país, al revelar su proyecto para reformar las leyes de residencia tras años de contratiempos y estancamientos.

"De ser adoptado, nuestro plan transformará el sistema de inmigración de Estados Unidos en el orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo moderno", dijo el mandatario en una presentación en la Casa Blanca, en la que dejó de lado su retórica de línea dura sobre la inmigración ilegal.

El magnate republicano explicó: "El cambio más grande que hacemos es aumentar la proporción de inmigrantes altamente calificados de 12% a 57%, y nos gustaría ver si incluso podemos aumentarlo".

"Discriminamos a los genios", dijo Trump sobre las políticas actuales, que sostuvo que favorecen excesivamente la inmigración basada en la familia, y agregó: “Discriminamos la brillantez. Ya no lo haremos una vez que hayamos pasado esto".

De avanzar el proyecto de reforma, Estados Unidos concedería la misma cantidad de visas que en la actualidad, pero muchas más serían entregadas a las personas que cumplan con los requisitos mencionados.

De lo contrario, se otorgaría un número mucho menor de permisos a las personas con parientes en territorio estadounidense.

El proyecto también busca reducir del 22% actual a 10% el volumen de personas que obtienen la "green card" (tarjeta verde) por razones humanitarias o de promoción de la diversidad, según detallaron medios locales.

La "green card" será reemplazada por la "Build America Visa" (Visa Construye Estados Unidos) para los inmigrantes potenciales que serán evaluados utilizando un sistema basado en puntos.

La valoración de los aspirantes a radicarse en Estados Unidos tendrá en cuenta factores como la edad, el dominio del inglés, si cada candidato tiene una oferta de empleo por encima de un determinado umbral salarial y certificaciones educativas y vocacionales.

Asimismo, Trump subrayó que a los solicitantes de asilo "se les exigirá que pasen un examen de educación cívica antes de la admisión", que incluirá cuestiones sobre datos básicos de la historia y la sociedad estadounidense, según el diario The New York Times.

En su alocución, Trump presentó el plan de reforma del sistema legal en el que lleva meses trabajando su yerno, Jared Kushner, y que incluye un intento de modificar el sistema por el que solicitan asilo aquellos indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México.

"Los solicitantes legítimos de asilo están quedando desplazados por aquellos que presentan reclamaciones frívolas para ser admitidos en nuestro país", remarcó Trump, quien prometió que ese sistema cambiará si el Congreso aprueba su propuesta.

"Si tienes una reclamación de asilo en condiciones, serás admitido rápidamente. Si no, serás rápidamente devuelto a casa", lanzó, citado por la agencia de noticias EFE.

Trump no detalló cómo se implementará ese plan, que llega después de varios meses de intentos de su Gobierno de limitar la capacidad de los indocumentados de solicitar asilo en Estados Unidos, como el programa que les hacía esperar en México a que se resolvieran sus peticiones de refugio en suelo estadounidense.

La Casa Blanca todavía no entregó al Congreso el proyecto de ley cuyas líneas maestras delineó hoy Trump, y mientras no lo haga es probable que no haya más detalles sobre sus planes para el sistema de asilo.

El proyecto también pretende acelerar la construcción del muro en la frontera con México, al aumentar las tasas recolectadas por el comercio o la inmigración en la frontera para crear un "fondo" destinado a la infraestructura fronteriza.

Trump dijo que si la oposición demócrata no se aviene a aprobar su plan antes de las elecciones de 2020, el proyecto se ratificará inmediatamente después de esos comicios, cuando pronosticó que tanto el Congreso como la Presidencia estarán en manos republicanas.