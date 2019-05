Un 30% admite haber tenido sexo con alguien por las redes

El 60% de los encuestados aseguró haber practicado sexting, y un 20% ha compartido imágenes tomadas durante el acto sexual

La digitalización de la vida ha generado infinidad de cambios en las relaciones personales, siendo el sexo uno de los aspectos que más se han visto afectados por este hecho. La llegada de las redes sociales ha supuesto un paradigma totalmente revolucionario que da lugar a nuevas formas de seducción y, por tanto, de encuentros sexuales.

Según un estudio realizado por LELO, un tercio de la población encuestada ha mantenido relaciones íntimas con personas que han conocido en las redes sociales y, de ellos, un 66% se ha mostrado satisfecho, declarando que esta experiencia estaba “a la altura de lo esperado”.

“Vivimos en una era de evolución constante. Hace no muchos años, el que alguien cercano nos comentase que había practicado sexo con una persona a la que había conocido a través de Internet era un hecho aislado, e incluso controvertido”, señala Alberto Gooding, de LELO en España. “Sin embargo, los tiempos han cambiado y conocer parejas sexuales a través de la red se ha convertido en una tendencia al alza, por lo que cada vez estamos más familiarizados con estas nuevas formas de socializar”, añade.

LA DIGITALIZACIÓN DEL SEXO

El teléfono celular juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevas formas de coqueteo e incluso de prácticas sexuales. Desde LELO señalan que nuevas tendencias como el sexting (envío de mensajes sexuales o eróticos a través del celular) se han generalizado entre la población, ya que el 60% de los encuestados declara que esta práctica forma parte de su vida sexual. haber enviado y recibido mensajes de contenido erótico. Incluso, 1 de cada 5 señala que ha compartido imágenes realizadas mientras practicaban sexo.

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que las redes sociales (un 72% de los encuestados se declara usuario activo) también están modificando las vías y formas de comunicación entre las personas convirtiéndose en un arma muy efectiva para encontrar pareja sexual.

De hecho, la encuesta muestra que un 22% de los encuestados declara tener un perfil “secreto” en redes que utiliza como arma de seducción. Para aquellos que se sienten incómodos por la relación cada vez más interconectada entre las redes sociales y el sexo, todavía hay buenas noticias: casi el 90% de las personas asegura que después del sexo no revisa sus redes sociales.



EN JÓVENES

Cuatro de cada 5 mujeres y 3 de cada 5 hombres señalan que mensajear por teléfono, usar Facebook u otras herramientas de las redes sociales causa que las parejas jóvenes tengan sexo más rápido, según el estudio publicado por la revista Shape and Men´s Fitness.

Sólo 38% de las mujeres declaran que tuvieron relaciones sexuales más rápido a consecuencia de la intimidad digital, de acuerdo a una encuesta hecha entre 1.200 voluntarias y voluntarios que participaron.

Algunos datos interesantes que publica el artículo son:

- 80% de las mujeres y 58% de los hombres dicen que las herramientas de la social media los llevan más rápido a la cama.

- Entre parejas, mandar mensajes de texto es elegida como la forma número 1 para mantenerse en contacto.

- Antes de que empiecen a conocerse, 70% de las mujeres y 63% de los hombres utilizan Google u otras herramientas web para buscar una pareja potencial.

- 65% de los participantes reportaron ser en algún momento invitados a salir en una cita por medio de un mensaje de texto o Facebook.

- En medio de una relación, 72% de las mujeres declaran buscar a las ex novias de sus novios por medio de Facebook.

- Cuando la magia termina, dejar a alguien por vía digital es una nueva forma de “romper”, 43% de las mujeres y 27% de los hombres han reportado recibir en algún momento las líneas: “no sos vos, soy yo”.

- 75% de los participantes “chequean” regularmente la vida de su ex novio o ex novia a través de alguna red social.