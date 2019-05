Policías en riesgo: un oficial se suicidó y este año la Región suma varios casos

El efectivo se disparó mientras discutía con su pareja, también de la fuerza, dentro de un auto. Especialistas advierten sobre exposición a la violencia, consumo de drogas y necesidad de acompañamiento terapéutico

El oficial de la Policía Alejandro Javier Shere (25) estaba de franco como integrante del Comando de Patrulla de Quilmes, pero no descansaba. Según la actuación de la fuerza, discutía con su pareja, también agente -con funciones en La Plata- dentro de un Chevrolet Cruze cuando decidió quitarse la vida con el arma que el Estado le suministró para proteger otras vidas.

Las fuentes consultadas en la Policía y la Justicia informaron que el caso fue encuadrado como un suicidio. El disparo y el operativo posterior, dejaron en estado de conmoción a la zona de 41 y 141, donde ocurrió todo a las 4.50 de ayer.

En la Policía, la preocupación trascendió la localidad de San Carlos. Diversas fuentes consultadas por este diario dan cuenta de la inquietud que generan los episodios de violencia extrema con efectivos como protagonistas.

Entre esos, el daño auto infligido: en un relevamiento de casos realizado por este diario se pudieron detectar al menos cinco casos de hombres y mujeres de la Policía Bonaerense que, según indicaron las actuaciones de esa fuerza y la Justicia, se quitaron la vida en lo que va de este año en la Región.

Todo empezó en una tórrida jornada de verano en una vivienda de 55 entre 6 y 7. Unos meses después, a mediados de abril, un oficial oriundo de Azul, que prestaba servicios en La Plata se quitó la vida a metros de allí, sobre la terraza de una librería, en 7 entre 56 y 57. La Policía ya había sido sacudida por la muerte del efectivo de la Local que se disparó en la sede del Comando de Patrulla, en Tolosa. Otra joven de 27 años, del Comando, se quitó la vida en su casa.

La semana pasada, en La Loma, efectivos del Comando, debieron acudir a la emergencia, en rescate de un colega que también estaba dispuesto a apoyarse el arma en la cabeza. Lo salvaron.

La lista de intentos suma otro caso domiciliario en El Mondongo, a fines del mes pasado. En todos, efectivos de bajo rango.

“Estamos bastante preocupados con la situación. Es lamentable, pero es así”, le dijo a este diario un jefe de la Ciudad, que pidió reserva de identidad. Ante otro cuadro trágico en la Región, hace pocas semanas, un comisario avisaba sobre “fallas” en la política de selección de personal.

VIOLENCIA EN VARIAS FORMAS

El psiquiatra forense Enrique de Rosa, recordó que “hace dos años fui a dar una charla a Santa Fe dirigida a policías, en la que se planteaba la necesidad de un cambio de paradigma frente a estadísticas que indican dentro de las fuerzas una tasa mucho más alta de hechos de violencia, que pueden ser de género o de otros tipos contra las personas o contra ellos mismos, que es otra forma de violencia”.

El especialista, analizó el fenómeno como emergente “de un malestar por no poder canalizar situaciones angustiantes que se dan como parte de la función. Eso hace que sean una bomba a punto de estallar. Los policías son una población con mucho conflicto, expuesta a cosas violentas”, dijo y remarcó sobre el acompañamiento: “si dicen lo que les pasa puede ser que deban entregar el arma, salir de la función. Entonces, aparecen casos de auto medicación”, ante la angustia. En esta línea, De Rosa sostuvo que “no tener una oficina que los contenga es como que un futbolista no disponga de kinesiología”.

La semana pasada, este diario dio a conocer estadísticas oficiales sobre violencia de género en la fuerza que revelaron el inicio de cuatro sumarios por día a policías por incurrir en ese delito, principalmente en su vida de pareja.

A principios de mes, un sub comisario platense fue detenido en el marco de una investigación judicial en la que está acusado de montar una escena de intento de suicidio de su pareja en la casa que comparten en City Bell. Ahora lo acusan por ese disparo.

Violeta Ricciardi, policía retirada y al frente del Centro de Amparo que trabaja en esa problemática en City Bell, analizó que la violencia “es parte de la situación de una sociedad sin apego al valor de la vida. Eso se ve aumentado en este tipo de personas que conviven con violencia, con delincuentes porque trabajan en ese ámbito. Entonces, se vuelven hostiles y violentos. Claro, eso no les pasa a todos”, aclaró.

Héctor Muzzio, abogado y licenciado en seguridad, consideró que el fenómeno en la fuerza no difiere de lo que sucede afuera: “no es específico de una fuerza armada ni de seguridad. Mucha gente se quita la vida y no hace falta que sea policía”. No obstante eso, el especialista advirtió sobre el consumo de drogas, a nivel general y en las fuerzas, como disparador de reacciones : “hay mucho, tanto de drogas legales como ilegales”, indicó.

Durante los últimos meses se plantearon reclamos en torno a la asistencia terapéutica en la Policía. En particular, la Local. Un jefe policial en la Región, le dijo a este diario ayer que “la Policía cuenta con una dirección de Sanidad, donde se evalúa al personal”.

Ricciardi salió al cruce indicando que “el Ministerio de Seguridad debería rever la situación y pensar si todos están en condiciones de llevar un arma y si no necesitan apoyo psicológico. En particular, el personal que sale a la calle a las denuncias”. En ese sentido, opinó que “la consigna de un policía es cuidarse primero, para luego cuidar a la sociedad”.