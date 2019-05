Denunciaron al padrastro por abuso sexual contra una nena de cuatro años

El acusado, habría confesado su delito y se habría presentado en la comisaría, pero sigue libre por estas horas

“Lo que sucedió es aberrante y tememos que se escape. No solo es eso, si no que vuelva porque tiene dos hijas de 1 y 2 años con mi hija. Esta semana le dijo que quería verlas y que en algún momento se iba a aparecer. Necesitamos que lo detengan. Que se haga justicia”. Las palabras se le quiebran a la abuela materna de una nena de 4 años que sufrió abuso sexual del joven de 23 que es pareja de su mamá.

La denuncia policial, que quedó asentada el martes 14 en el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI habla sobre un ataque ocurrido el día anterior. Mientras la madre y a abuela relataban la situación, el acusado se habría quebrado ante la Policía: “mi hija vio que la nena tenía una lesión y luego de que le contara lo increpó. Su pareja reconoció todo y le dijo que no sabía por qué lo había hecho y que se iba a entregar, pero como no había denuncia no fue detenido”, contó la mujer.

La escena, según indicó se repitió más tarde. “Volvió a la casa a buscar cosas de él y yo salí a buscarlo. Lo encontré en la parada del micro y lo llevé a la comisaría, pero otra vez no lo dejaron detenido. Nos dijeron que no tenía orden -de la Justicia- para hacerlo”.

Tras ese incidente, en el que participaron otros familiares que redujeron al acusado en la vía pública, el joven se fue y desde entonces está ausente.

LESIÓN

Según indicó la abuela “el examen médico que le hicieron a la nena cuando presentamos la denuncia indica que tiene una lesión”, en la zona genital.

Para los próximos días, se espera por la citación de la Asesoría Pericial para la declaración de la nena mediante el sistema de cámara Gesell.

La mujer indicó que el padrastro de la nena, albañil de profesión, “desapareció desde entonces. Sabemos que tiene familia fuera de la Ciudad y que puede ir para ese lugar. Por eso, necesitamos que la Justicia actúe rápidamente”.