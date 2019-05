Alumni, a puro gol, se afirma en la punta en el ascenso liguista

El Carcelero, de la mano de Lalo Borgarelli, derrotó 3-0 a San Martín, de Los Hornos, y marca el camino en la B. Villa Montoro, único escolta

Alumni volvió a demostrar que está para cosas importantes en el torneo Apertura de la Primera B, de la Liga Amateur Platense.

Ayer, en su reducto de 70 y 148, dio otra exhibición de fútbol y goles, y terminó por superar por 3-0 a San Martín, de Los Hornos, en uno de los partidos más destacados de la octava fecha.

El Carcelero, conducido técnicamente por Lalo Borgarelli se impuso gracias a los goles de Elías Godoy, de penal, en el primer tiempo, y un “doblete” de Nahuel Mateos, ambos en la parte complementaria. Además, hubo tres expulsados: Matías Varela, en el local, y Leandro Cáceres y Sebastián Mrakovich, en el Santo.

Con esta victoria, el Carcelero se afirma en lo más alto de las posiciones, con tres puntos de ventaja sobre el ahora escolta, Villa Montoro, que después del triunfo de ayer se convirtió en otro de los favoritos a quedarse con el Apertura 2019.

El elenco albirrojo sigue firme con su objetivo de quedarse con el título y aspirar al ascenso a la máxima categoría.

Hasta el momento, es el equipo más goleador del torneo, con 23 goles y uno de los menos goleados, con 7 (al igual que Tricolores).

Precisamente, el equipo de la Feria, logró revertir el resultado, y terminó imponiéndose por 3-1 a Talleres, en la cancha de la Asociación Iris. Lucas Rebagliatti había puesto en ventaja a la “T”, pero Montoro lo dio vuelta gracias a las conquistas de Villagra, el arquero Acuña, de penal, y Berales, en contra, todos en el complemento.

En otro partido destacado de la jornada, Tricolores, tercero, no pudo quebrar a Argentino Juvenil y debió conformarse con un magro empate sin goles.

En Gonnet, Polideportivo, ahora en el quinto lugar de la clasificación, igualó 2-2 con La Plata FC., cuarto, en un verdadero partidazo. Camilión y García anotaron para el equipo local; mientras que para el Tigre, Sosa marcó por duplicado.

GOLES Y EXPULSADOS EN OLMOS

En Lisandro Olmos, Peñarol no dejó dudas ante un For Ever que no logra enderezar el rumbo en el campeonato. El Carbonero fue mucho más efectivo, y ayer, goleó por 4-1 con dos tantos del interminable Ezequiel Cazzulo, uno de tiro penal, Cardozo y Zemaitis, también desde los doce pasos. Se fueron expulsados Cazzulo en el equipo local, y Gallo en el Mondonguero.

En Abasto, Independiente y Asociación Iris se repartieron los puntos. Ocampo, de penal, en el primer tiempo, abrió la cuenta para el Rojo, pero Amarilla, sobre el final del encuentro, decretó la paridad para el Multicolor.

Y en Los Hornos, Fomento, otro de los equipos que pelea por meterse en la conversación, obtuvo ayer un triunfo importante sobre Romerense, al que goleó por 3-0. Los tantos del albiazul fueron obra de Balducci y Ortiz, en dos oportunidades.