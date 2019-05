Es inspectora municipal y denuncia que la despidieron por un video hot

La Comuna admitió la interrupción del contrato pero aseguró que se dio marcha atrás y que será reincorporada

| Publicado en Edición Impresa

Una inspectora de Control Ciudadano denunció ayer que fue despedida luego de que en el Ejecutivo municipal accedieran a un video hot privado de la joven, quien, además de trabajar en la Comuna, es modelo en shows que se emiten de forma reservada por internet.

Esta historia pertenece a Sonia Pellizzari (28), que se desempeña hace ocho años como inspectora franquista (trabaja sábados, domingos y feriados) en el área administrativa de la secretaría de Control Ciudadano y que ayer, 1º de mayo, no fue a trabajar por primera vez desde que fue notificada de la suspensión de su contrato.

El telegrama de despido no explicaba los motivos. Pero la joven, que espera recibirse a fin de año de licenciada en Ciencias de la Educación, asegura que superiores le comunicaron que la decisión la tomó la administración de calle 12 al tomar conocimiento de uno de sus videos privados.

“Estoy indignada”, dijo en diálogo con EL DÍA, mientras contó que desde hace dos años trabaja en forma paralela como modelo de “web cam” (esto es brindar shows por Internet) y siempre lo realizó de forma reservada. “Alguien con muy mala intención les acercó un video mio de dos minutos que es muy difícil de conseguir, no es un video viral. Lo obtuvo alguien que estuvo en esa página web o que sabe muchísimo de computación”, advirtió.

Y prosiguió: “Se trata de mi vida privada, de algo personal que jamás alteró mi desempeño en la administración pública. Nunca tuve ningún inconveniente. Yo no cometí ningún delito, ni salí a robar ni hice nada malo”.

La situación que Pellizzari sufre como una “discriminación” la llevan a contar su historia. “Soy una platense que estudia y que trabaja y nunca un trabajo me impidió cumplir con el otro pero ahora, de golpe, hablan de mala imagen”.

AFIRMAN QUE SERÁ REINCORPORADA

Ante la consulta de EL DÍA, ayer, desde el municipio confirmaron que la joven fue despedida. También aseguraron que se decidió dar “marcha atrás” con esa medida y que en pocos días “será notificada de su reincorporación”.

Según indicaron el motivo de la baja del contrato fueron las “reiteradas e injustificadas faltas laborales”. Pero desde la Comuna también afirmaron que se acordó “dejar sin efecto la medida y brindar una nueva oportunidad laboral a la trabajadora”.

Ayer, curiosamente el día del trabajador, Pellizzari no fue a trabajar. “Me dijeron el martes que a partir del 1º de mayo -día en el que le tocaba trabajar- ya no me presentara”. Aún no fue formalmente notificada de la decisión de la marcha atrás que se adoptó en el municipio.