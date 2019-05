El día después: el final de “Game of Thrones” despierta polémica y furor

El cierre de la serie que marcó una era generó una masiva decepción entre los fans, pero igual HBO hizo rating récord y los fans se juntaron anoche, en el Select, a celebrar el fenómeno

| Publicado en Edición Impresa

“El peor final de la historia”: así sentenció el usuario @felip_ruvalcaba sobre el final de “Game of Thrones”, ilustrando con la ya célebre imagen del caballo dibujado según las temporadas (en las primeras un dibujo virtuoso, y desde la cuarta temporada un garabato infantil) su veredicto: en un solo tuit, encapsuló, por un lado, la indignación de buena parte de los fanáticos con el final de la serie emitido el domingo, y por otro, la pasión y exacerbación con que se vive todo en la era de las redes sociales.

Entre los millones de tuits dedicados al final en las redes sociales (solo en Argentina, más de 2 millones entre domingo a la noche y lunes) se encontraron usuarios que decían que “nunca me he sentido tan desesperado, indefenso y devastado en mi vida. ¿Qué diablos fue ese episodio?”, y otros que furiosos se preguntaban “¿qué es esto? Fuera de bromas #GOTFinale”: la emoción de los casi dos años de espera por el fin de esta historia dio paso a un descontento generalizado, fogoneado además por los repetidos furcios de la producción, que tras olvidarse un café de Starbucks en una mesa de Invernalia hace algunas semanas, dejó visible una botellita de plástico de agua el domingo, durante la escena del consejo pseudo-democrático que decidió quién se llevaba el trono a puro golpe de guión.

Esa decisión, realizada a puro diálogo y con gags cómicos que no terminaron de funcionar, fue casi tan discutida como el nuevo rumbo que tomó el personaje de Danaerys Targaryen, que ya se había decidido hace una semana y que tuvo su lógico final el domingo.

Miles de memes se produjeron sobre el (¡spoiler!) nuevo rey Bran Stark, señalando que él mismo había dicho que no deseaba reinar, haciendo eje en las incongruencias de tener un rey de una casa que no es parte del reino y en la mansa aceptación de los hechos de parte de los Inmaculados. Pero la indignación más grande la provocó el cierre “feliz”, con todos los personajes “buenos” vivos, a pesar de que han jugado el juego de tronos, que durante las primeras cuatro temporadas se mostró absolutamente implacable, de formas menos que hábiles y hasta suicidas. Solo en el último episodio, Tyrion y Jon traicionaron a la reina que quema todo a su paso: uno fue preso para quedar libre un rato después, el otro se salvó de ser rostizado, como asomaba lógico, por el hijo-dragón de Dany, y terminó recibiendo un castigo casi simbólico.

Por supuesto, cerrar una serie con tantas subtramas y personajes suponía una tarea complicadísima, más aún sin la mano guía del creador del universo (la serie tuvo que inventar las últimas cuatro temporadas tras sobrepasar la trama que se relata en la saga de novelas de George R.R. Martin, que todavía debe dos entregas más, hoy más codiciadas que nunca). Y todavía más, en la era de las redes sociales, donde el famoso filtro burbuja lleva a los usuarios, a causa de sus algoritmos, a ver solo información que está de acuerdo con su punto de vista: el caldo de cultivo ideal para las visiones polarizadas que nos invaden en todos los ámbitos de la vida.

“Ustedes también ignoraron el carácter de esa mujer. Sabían que algo estaba mal. Son culpables”

Kit Harrington

Jon Snow

LA WEB YA DECIDIÓ

Para colmo, en estos tiempos 2.0 el escrutinio es constante, y una vez que se decreta en internet que algo no sirve, no hay vuelta atrás: “Game of Thrones” fue considerada durante años lo mejor del universo, pero hacia el final, en parte debido a la acumulación de apuros y desaciertos de parte de los creadores, la comunidad se hartó y decretó el fracaso: cambió el clima de época y por ello, la decisión de internet fue unánime en torno al último episodio. Quizás, como en los combates de boxeo amañados, ya se había decidido de antemano.

¿El quiebre? IMDB, la base de datos de cine y series que permite que los usuarios ofrezcan su calificación, revela que los fans se dieron vuelta en el cuarto episodio de la serie, el de las largas charlas tras la oscura batalla contra el Rey de la Noche que marcó su apresurado final (tan abrupto, que todavía ayer muchos esperaban un giro final que lo incluyera).

La comunidad había calificado por encima de 8 las primeras tres entregas, pero la serie bajó a 6 con ese episodio, a pesar de que los problemas gruesos de la serie ya habían comenzado, quizás, la temporada pasada, que promedió más de 9 puntos. El final del domingo estaba puntuado al cierre de esta edición por debajo de los 5 puntos, un fenómeno que no es único a la serie: “Dexter” cerró en 4.6, “How I met your mother” en 5.6 y “True Blood” en 5.2, por nombrar algunos casos. “Lost”, hoy una serie considerada nefasta en sus últimas temporadas, terminó con 8.3: era, claro, una era sin redes sociales. Sobrevivieron al escarnio 2.0 “Mad Men”, “Community” y “Breaking bad”.

TAMBIÉN LOS ACTORES

Tal fue el descontento con esta temporada que en la semana previa, los seguidores juntaron un millón de firmas para que el cierre ¡se vuelva a rodar! Pero no solo los fans criticaron el cierre: varios actores se sumaron al escarnio.

Sam is v smart he invented democracy AND polyethylene terephthalate. #GameOfThrones pic.twitter.com/sKvCHCAwKW — Anthony Oliveira (@meakoopa) May 20, 2019

Kit Harrington, Jon Snow en la ficción, intentó defender tras el cierre el giro de Dany (“si repasas su historia de principio a fin, ella hace cosas terribles. Crucifica a la gente, quema personas vivas... Su evolución se ha ido construyendo a lo largo de la serie. Por lo tanto, tenemos que decirle a la audiencia: ‘Ustedes también ignoraron el carácter de esa mujer. Sabían que algo estaba mal. Son culpables”, afirmó, y en el actual clima político muchos tuiteros argentinos lanzaron la frase como un símbolo), pero la propia actriz que interpretó a la reina, Emilia Clarke, le respondió que “apoyo a Daenerys Targaryen ¡Estoy con ella! No puedo no estarlo”.

“Apoyo a Daenerys Targaryen ¡Estoy con ella! No puedo no estarlo”

Emilia Clarke

Daenerys Targaryen

NÚMEROS FURIOSOS Y CONGREGACIÓN EN EL SELECT

Mientras tanto, ya es viral un video donde los actores muestran, antes del final, sus reservas sobre el cierre de la serie. Pero entre críticas y desilusiones, los récords de audiencia nunca abandonaron la serie: casi 20 millones de personas vieron el episodio final de la exitosa serie solo en Estados Unidos, un récord para la cadena HBO. Del total de 19,3 millones de televidentes, 13,6 vieron la transmisión en vivo, también un récord que antes tenía “Los Sopranos” (13,4 millones en 2002).

“La temporada 8 tuvo una media de 44,2 millones de espectadores por episodio en audiencia bruta, lo que supone un aumento de más de 10 millones de espectadores en comparación con la temporada 7”, dijo HBO en un comunicado. El último episodio rompió el récord impuesto por la misma serie la semana anterior con 18,4 millones de televidentes. Eso, sin sumar los números piratas...

Y, como a HBO, tampoco le importaron mucho las críticas a los platenses que, a pesar de ya haber visto el episodio entre el domingo y el lunes, se acercaron en “manada”, ayer, al Cine Select, donde se emitió el último episodio en pantalla grande.

Y es que aunque casi todos los seguidores coinciden en que la calidad de la serie bajó notablemente y que, más allá del destino de sus personajes, esperaban un cierre de mayor calidad y cuidado en los detalles, en frío, después de descargarse en las redes, la mayoría también coincide en que “Game of Thrones” ha sido un fenómeno, una pasión, que vale la pena celebrar a pesar de un amargo final.

Lavdd me pasé todo el episodio riendo #GameOfThrones pic.twitter.com/fsM0jJzsqe — Ecthelion of the Fountain (@gustawho) 20 de mayo de 2019

#GameOfThrones aquí podemos apreciar a los guionistas de esta temporada pic.twitter.com/yv8gMFOe3p — Rey del Pechofrio (@lord_dovizzelo) 20 de mayo de 2019

Bran: "Yo no quiero reinar. Ya yo no soy Bran Stark"



Nombran a Bran rey



Bran: "Para eso estoy aquí"



Todos nosotros:#GameofThrones pic.twitter.com/FRVPtmfIuD — ♥ Miss Hazard ♥ (@madelen_vargas) 20 de mayo de 2019

Yo mañana después de que me pregunten como estuvo el final 😂😢😢#GameOfThrones pic.twitter.com/9XmYTr3iLU — Brandon Benavides (@branbenavides) 20 de mayo de 2019