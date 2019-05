Le preguntaron a Verónica Ojeda si sufrió violencia y contestó: "Estoy muy triste"

La ex del Diez llegó en las últimas horas a la Argentina

En febrero, Verónica Ojeda hizo las valijas y viajó hasta México junto a su hijo, Dieguito Fernando, para que el niño pase tiempo con su padre, Diego Maradona. Sin embargo, la "buena onda" que parecía existir entre ellos desapareció y este martes la rubia llegó a la Argentina en medio de rumores de una pelea de alto tenor.

En la emisión de hoy de Intrusos, Jorge Rial habló al respecto y detalló: “Los que les puedo contar es que sí hubo una pelea, sí hubo bardo y sí hubo violencia. Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara sus brazos. Según me dicen, tiene marcas. También me dicen que va a ver con los abogados el principio de territorialidad, para saber en dónde se hace la denuncia, si se hace en México, donde ocurrieron los hechos, o si se hace acá”.

Luego, el conductor leyó un intercambio de mensajes con la protagonista, que fue consultada sobre si fue víctima de violencia por parte del Diez.

"No voy a hablar con nadie por el momento... Gracias por respetar mi silencio'", leyó Rial que dijo Ojeda. Luego, le preguntó directamente por episodios de violencia y ella contestó: "Hasta que no hable con mis abogados, no puedo contestar nada".

El conductor entonces relató: "'Ok. No me lo desmentís'. Y acá viene el primer asomo a qué podría haber pasado: 'Lo único que te digo es que estoy muy triste. Nada más'".