El arma que tiene China para responder a las sanciones impuestas a Huawei

Un recurso estratégico clave que posee Pekín de gran dependencia de algunas exportaciones chinas, sobre todo a EE UU

El presidente chino, Xi Jinping, se desplazó el pasado lunes a una fábrica de tratamiento de tierras raras, una simple visita que en plena guerra comercial con Washington despierta el fantasma de un bloqueo de las exportaciones de estos metales imprescindibles para Estados Unidos. La guerra comercial entre Washington y Pekín quemó una nueva etapa con el pulso tecnológico con Huawei, el fabricante chino de teléfonos inteligentes, cuya existencia se ve amenazada tras el embargo a los "chips" electrónicos estadounidenses y la decisión de Google de cortar los lazos con este grupo.

Pero de la misma forma que Pekín depende de la tecnología estadounidense, Washington, como el resto de países, tiene una gran dependencia de algunas exportaciones chinas, como las tierras raras. El gigante asiático produce el 90% de tierras raras del planeta, un conjunto de 17 metales esenciales en la fabricación de productos tecnológicos punteros, como los teléfonos inteligentes, las pantallas de plasma o los vehículos electrónicos. Detrás de la visita del lunes de Xi Jinping, que dispuso de un gran seguimiento por la prensa oficial, había un mensaje: "China tiene una forma de presionar" a Estados Unidos, explican los analistas del gabinete Trivium China.

"Las tierras raras son un importante recurso estratégico", aseguró Xi Jinping, según informó este miércoles la agencia oficial Xinhua. "Solo en el caso en que poseamos una tecnología independiente, podremos ser invencibles", añadió el presidente chino, que de esta forma parecía relacionarlo con las dificultades de Huawei.

Esta demostración de fuerza del gobierno chino "no es fruto del azar", confirmó a la AFP el sinólogo Li Mingjiang, de la Escuela S. Rajaratnam de estudios internacionales de Singapur. "Está claro que en estos momentos, en el seno del gobierno chino, reflexionan sobre la posibilidad de utilizar la prohibición de las exportaciones de tierras raras como una arma política contra Estados Unidos", añadió. "Esto podría ser visto como una escalada importante" por Washington, reconoció este analista.



"No quiere echar leña al fuego"

Las tierras raras son unos "metales estratégicos" debido a sus propiedades electromagnéticas, fundamentales para la industria tecnológica. China dispone por lo tanto de una "arma estratégica", según el informe anual de las materias primas Cyclope, y no dudará en utilizarla. En 2010, en represalia a una disputa territorial, las autoridades chinas ya interrumpieron las exportaciones de tierras raras a Japón.

Las empresas tecnológicas japonesas, muy dependientes de las exportaciones de la potencia vecina, se vieron muy afectadas. Para preservar estos recursos, Pekín ya instauró en el pasado cuotas de exportaciones de tierras raras. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón llevaron esta práctica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) que les dio la razón. No obstante, siguen en vigor cuotas de producción establecidas con el argumento de proteger el medioambiente, ya que la fabricación de estos metales es muy contaminante.

"No podemos excluir que China aumente la presión sobre Estados Unidos alegando problemas medioambientales", considera Kokichiro Mio, especialista sobre China del instituto de investigación japonés NLI. "Una amenaza" que se quedaría sólo en eso y no se concretaría, estimó este especialista, ya que Pekín "no quiere echar leña al fuego".

Exentas del aumento de tasas

Un embargo de las tierras raras "afectaría a un determinado número de industrias estratégicas" en Estados Unidos, como la robótica, la informática, la aeronáutica o los láseres medicales, explica el analista David Lennox del gabinete Fat Prophets. Aunque el impacto no sería "inmediato", tendría repercusiones ya que "no hay un verdadero sustituto de las tierras raras", explica a la AFP.

"China no quiere entrar directamente en conflicto con Estados Unidos", pero las tierras raras sirven para "meter presión psicológica", afirma el analista político Chen Daoyin, desde Shanghái. El gigante asiático no solo es su principal productor, sino que en los últimos años invirtió en numerosas explotaciones de tierras raras fuera de China, por ejemplo, en el yacimiento de Kvanefjeld en Groenlandia, considerado el segundo del mundo, según el informe Cyclope. Reflejo de la vulnerabilidad estadounidense, las tierras raras, así como los medicamentos, se verán exentas del aumento de aranceles que Washington impondrá a la casi totalidad de productos chinos.

"Situaciones difíciles"

Por su parte, el presidente Xi Jinping pidió hoy al pueblo chino que se prepare para "una serie de situaciones difíciles" y para superar "importantes riesgos y desafíos", en un momento en que se agrava la guerra comercial con Estados Unidos, según declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua. "Nuestro país está aún en un periodo de importantes oportunidades estratégicas para el desarrollo pero la situación internacional es cada vez más complicada", afirmó el jefe de Estado chino en una visita a la provincia de Jiangxi, en el sur del país.

Xi recalcó que la nación debe "ser consciente de la naturaleza compleja y de largo plazo de varios factores desfavorables", tanto a nivel interno como externo, y prepararse apropiadamente para "situaciones difíciles". El presidente chino se ha referido en otras ocasiones a los retos que afronta el país pero sus palabras de hoy revisten especial importancia en un momento en que la guerra comercial con Estados Unidos se ha recrudecido y se ha convertido además en un contencioso por la supremacía tecnológica. El decreto de emergencia nacional del presidente de EEUU, Donald Trump, por el que se prohíbe a las empresas estadounidenses comerciar con las compañías extranjeras que supuestamente espían al país puede afectar severamente al gigante tecnológico chino Huawei.

Empresas como Google han anunciado que dejarán de facilitarle y permitirle a Huawei el uso de su sistema operativo Android con el que operan los móviles de la firma china. Las compañías de procesadores de EEUU Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom, la alemana Infineon Technologies y los fabricantes de chips de memoria estadounidenses Micron Technology y Western Digital dejarán de suministrar también a Huawei en cumplimiento de la orden de Trump, lo que podría demorar los planes de adopción de la red 5G a nivel mundial.

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, se encuentra además en libertad bajo fianza en Canadá, tras ser detenida en ese país a petición de EEUU, que acusó a la empresa china de violar las sanciones impuestas a Irán. El fundador y director ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, ha intentado restar importancia a las restricciones estadounidenses y que éstas vayan a afectar al despliegue de la tecnología 5G, en la que la empresa china dice aventajar en "dos o tres años" a sus competidores. La compañía, según Ren, ya estaba preparada para lidiar con la restricción: "Podemos hacer chips tan buenos como los que hacen las empresas estadounidenses, aunque eso no significa que no vayamos a comprar los suyos", aseguró.