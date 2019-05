Preocupación de magistrados por el Código Procesal Civil

| Publicado en Edición Impresa

Magistrados del Departamento Judicial de La Plata manifestaron su preocupación por el avance del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que el gobierno bonaerense envió a la Legislatura. A través de un comunicado, advirtieron que la propuesta no ha tenido en cuenta “los problemas de infraestructura y recursos humanos existentes para su implementación”.

En su comunicado, la Asociación de Magistrados de La Plata señaló que los redactores del proyecto de reforma del Código Civil habían señalado que no aparejaría costos ni requeriría nuevas disposiciones presupuestarias. Para los magistrados, esto refleja “un absoluto desconocimiento de la real situación y necesidades de la justicia bonaerense”. “Sin infraestructura que nos acompañe, solo se va a conseguir imponer una obligación de imposible cumplimiento, que no sólo va a generar deslegitimación de la Justicia, sino que, fundamentalmente, no va a cumplir con el único objetivo que debiera tener este proyecto”, agregaron.