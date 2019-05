Daniel Angelici salió a hablar de los promedios: ¿Qué dijo?

La eliminación de los promedios pasó ser el tema dominante de la agenda futbolera y en las últimas horas se escucharon todo tipo de opiniones al respecto.

Ahora el que salió a fijar su posición fue Daniel Angelici quien puso en duda la inmediata aplicación de la eliminación del citado procedimiento para determinar la pérdida de categoría.

"Se tiene que cambiar dentro de 2 ó 3 años", reclamó el presidente de Boca quien, además advirtió: "La preocupación era el tema de los promedios, sobre todo de los siete u ocho clubes que arrancan en esas posiciones. Los promedios se tienen que cambiar dentro de 2 ó 3 años".

El principal dirigente xeneize también dijo en una entrevista periodística que "Es difícil sacarse la camiseta del club, pero hay que trabajar en un nuevo reglamento para dentro de un tiempo".

Angelici, en medio de las declaraciones surgidas al respecto, aclaró que "Es un tema de consenso. No puede cambiar el reglamento por necesidad. Boca no está en desacuerdo en discutir, pero no puede ser ahora, ya. Hay que discutir de acá a tres años", argumentó.