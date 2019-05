Comenzó la carrera por la sucesión de Theresa May

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES

Los pretendientes a primer ministro del Reino Unido entraron ayer en la carrera por el cargo dispuestos a lidiar con el complicado caso del Brexit, después de que Theresa May anunciara su dimisión.

Matt Hancock, el ministro de Sanidad, anunció por la mañana su candidatura. “Necesitamos un líder para el futuro, no sólo para ahora”, declaró en Twitter.

“Implementaré el Brexit, después avanzaremos hacia el futuro radiante que debemos construir para Reino Unido”, afirmó.

La dirigente conservadora deja a su sucesor la ardua tarea de implementar la salida de la UE, en un país dividido por la cuestión. El nuevo líder deberá renegociar un acuerdo con Bruselas, después de que los diputados rechazaran el alcanzado por May, o bien optar por una salida sin acuerdo.

May anunció el viernes que dejaría oficialmente su cargo el 7 de junio, y expresó su “profundo pesar” por haber fracasado en concretar el Brexit, tres años después del referéndum en el que la salida de la UE se impuso con el 52% de los votos. La primera ministra garantizará la transición hasta que los aproximadamente 100.000 miembros del partido conservador elijan, antes del 20 de julio, un nuevo líder entre los dos candidatos seleccionados por los diputados tories que se convertirá en el próximo jefe del gobierno.

El anuncio marca el inicio de una lucha por el poder de dos meses. Boris Johnson, de 54 años, no esperó la declaración de la primera ministra para anunciar su candidatura al puesto. Favorito de las apuestas, este ex ministro de Relaciones Exteriores y ex alcalde de Londres fue uno de los artífices de la victoria del Brexit en el referéndum. (AFP)