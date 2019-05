Thiago Tirante llega con las pilas bien cargadas para el Junior de Roland Garros

| Publicado en Edición Impresa

El hecho de llegar a una final ya es un logro. No es nada fácil para cualquier deportista y sobre todo si se trata del tenis. El platense Thiago Tirante afrontó ayer dos partidos de campeonato (singles y dobles) en tradicional de torneo para Junior “Trofeo Bonfiglio” (Grado A, similar a las características de un Masters 1000 del circuito de la ATP), que se disputa sobre polvo de ladrillo, en la ciudad de Milán.

En ninguna pudo conseguir ganar el pibe de La Plata, pero se llevó una buena cosecha de puntos que lo ubican entre los mejores diez jugadores del ranking ITF de la categoría y un montón de pila de energía positiva para afrontar el segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros, donde ingresará en el cuadro principal. El certamen de Junior del Abierto de Francia tendrá lugar entre el 2 y el 8 de junio próximo.

A primer turno de la mañana, Thiago Tirante (18 años) cayó en la final de singles contra el checo Jonas Forejtek por 6-3 y 6-4; mientras que después en dupla con el croata Admir Kalender perdió en dobles ante la pareja conformada por el alemán Tristan Schoolkate y el australiano Dane Sweenypor 6-4 y 7-6 (3).

“A pesar que no pude ganar ninguna de las dos finales me voy conforme, porque juegue de igual a igual con los mejores jugadores del mundo de mi categoría en un torneo tan importante como lo es el de Bonfiglio”, le dijo Tirante a este medio agregando al respecto que “es lógico que me hubiese gustado levantar el trofeo, pero me voy satisfeco y con una gran inyección anímica para disputar Roland Garros, que ahora es mi objetivo”, resaltó.

El Trofeo de Bonfiglio -se jugó la edición número 60- ha sido ganado por varios tenistas argentinos como es el caso de Franco Davin (1986), Federico Browne (1994), Mariano Zabaleta (1995), Guillermo Coria (1998), Brian Dabul (2002), Guido Pella (2008) y Facundo Argüello (2009); mientras entre las mujeres se encuentran Viviana González-Locicero (1978), Gabriela Sabatini (1984), Patricia Tarabini (1985), Bettina Fulco (1986), Cristiana Tessi (1988) y Florencia Labat (1989).