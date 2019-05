Maternales ganan terreno para comenzar con la educación desde la primera infancia

Se trata de propuestas pedagógicas supervisadas oficialmente para los chicos que tienen entre 45 días y hasta los 2 años

| Publicado en Edición Impresa

Los Jardines maternales proponen transformarse en el primer escalón de la educación sistemática para los más pequeños. Creados a fines del siglo pasado, comienzan a preparar a los chicos para el siglo XXI. Su propuesta pedagógica supervisada los transformaron en una opción superadora a las antiguas guarderías, que ofrecen servicios más cercano a lo asistencial.

Hoy se conmemora el Día de los Jardines de Infantes y de las maestras jardineras, en homenaje y reconocimiento a Rosario Vera Peñaloza, precursora y defensora de la educación de los niños.

La Asociación de Maternales Del Plata, que agrupa a los jardines maternales de la Ciudad, apunta que las “familias tienen que tomar en cuenta a la hora de elegir un jardin para un nene de 45 días a 2 años que un maternal tiene una oferta pedagógica supervisada y puede dar fe de esto si cuenta con un número de la Diegep. Si no tiene este número, es otro espacio, no supervisado ni oficializado por la dirección de Educación provincial. El boom comenzó en 2001 y no pararon de crecer en calidad pedagógica y cantidad de chicos que concurren, aunque aclaran que hay un límite por legislación vigente en proporción a la atención docente que cada espacio puede brindar, garantizando la atención del niño y su desarrollo.

Indican en la asociación que el maternal es “un espacio educativo donde los lugares y los materiales ofrecidos significan un proyecto de ambiente para la infancia. Una institución educativa que se destaca por la profesionalización de sus docentes que con sus saberes específicos facilitan y brindan experiencias creativas y enriquecedoras”. Es una institución educativa responsable y comprometida para diseñar y pensar el “cómo” y “qué” enseñar al bebé y al niño pequeño.

“Nuestros docentes especialistas ofrecen materiales y observan las interacciones, sugieren, preguntan, provocan, impulsan la exploración y experimentación de objetos y espacios, diagraman situaciones que generan espontáneamente importantes aprendizajes”, aseguran desde la asociación.

Resaltan que “otra forma de atender la niñez son lugares meramente asistenciales, o guarderías, que buscando resolver problemáticas laborales de los padres, soslayan la trascendencia de esta tan importante primera edad y desconoce el potencial educativo que si marca la ley” vigente para el sector.

Con ambientes diseñados, recursos preparados con intencionalidad pedagógica, proyectos supervisados y llevados a cabo por personal docente especializados, los jardines maternales generan las herramientas acordes para la primera infancia de los niños.

Para comunicarse con la asociación, los interesados pueden enviar un email a maternalesdelplata@hotmail.com.

algunas CARACTERISTICAS

Los jardines maternales cuentan con un organismo que supervisa y respalda al niño y la familia; tiene personal capacitado, división de roles y funciones y cuenta con un grupo interdisciplinario, tiene actividades asistenciales y pedagógicas programadas; participación activa de la comunidad y grupos organizados por sección.