Una movida que podría provocar la vuelta de Maradona al fútbol argentino

El mercado de los pases en el fútbol argentino podría conmoverse de confirmarse una versión que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas e involucra ni más ni menos que a Diego Maradona.

El "Diez", pese a que tiene prácticamente cerrada su continuidad en Dorados de México, podría llegar como DT a un equipo de la Superliga, en medio de una "triangulación".

La especie da cuenta de la posible incorporación de Sebastián Beccacece a Independiente en lugar de Ariel Holan que por estas horas aparece muy cuestionado.

En caso de concretarse esa situación, Defensa y Justicia quedaría sin entrenador y es allí done aparecería en escena Diego Maradona.

De acuerdo a lo publicado, quien maneja el fútbol de "El Halcón", Christian Bragarnik es el mismo que intermedió para que Diego llegue al fútbol mexicano y podría influir en la designación de "Pelusa" en el club de Florencio Varela.

Diego, mientras tanto, sabe de la situación, que por el momento es una intención y José Lemme, presidente de Defensa y Justicia reconoció que "Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego; siempre es saludable para el club".