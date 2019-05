Charlotte se confesó con Tinelli: "Si el sexo es malo no es novio"

La mediática sorprendió con sus declaraciones antes de bailar en el certamen



Antes de comenzar su participación en el Bailando, que se emitió ayer por la noche, Charlotte Caniggia tuvo un picante ida y vuelta con Marcelo Tinelli y habló de la importancia que le otorga en su vida al sexo.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a la joven si Roberto, su nuevo novio, le decía "te amo" y ella reconoció que "no, al toque no, primero es todo sexual".

Entonces Marcelo replicó: “Ah, empezaron con las changuitas antes del amor. No sabía, yo pensé que arrancaban con 'te amo' y después venía lo sexual. Acá arrancaron derecho”. La joven le respondió categórica: "Si no hay nada sexual, no pasa a ser novio".

Luego, Marcelo se lanzó y le consultó: "Tendría muchas preguntas para hacerte... ¿Qué significa para Charlotte Chantal Solange tener buen sexo?".

"Lo más importante… Esto lo dice mi mamá, es medio vulgar, no sé si lo puedo decir", dijo ella avergonzada.

"¿Pero qué sería, tiempo, tamaño?", le repreguntó, a lo que ella hizo un gesto que detonaba que se trataba del tamaño.

La conversación cerró con un guiño del conductor que le dijo: "Entonces, Roberto bien". Y ella aseguró: "Sí, Roberto bien, obvio, si no lo descarto".