Maduro amenaza con “cortar cabezas” y buscan detener de nuevo a López

El líder chavista lo dijo en una reunión con jóvenes. Antes, mostró su poderío militar en un desfile donde llamó a “combatir a los golpistas”. España dijo que no entregará al opositor Leopoldo López, refugiado en su embajada

CARACAS

Al frente de un solemne desfile militar de cerca de 4.500 efectivos, el presidente venezolano Nicolás Maduro llamó ayer a las Fuerzas Armadas a combatir a “cualquier golpista”, mientras amenaza con escalar un conflicto entre el país caribeño y España por la situación judicial de Leopoldo López, un líder antichavista al que las autoridades venezolanas quieren volver a detener pero al que Madrid se niega a entregar.

“Sí, estamos en un combate, máxima moral en ese combate para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista”, dijo Maduro en un acto transmitido por televisión para mostrar la lealtad de las cúpulas militares, su principal sostén en el poder.

Luego, en una reunión pública con jóvenes, Maduro aseguró que le cortarán “la cabeza a quien haya que cortársela para que aprendan a respetar a nuestro pueblo”.

Todas estas amenazas fueron en momentos en que los medios venezolanos confirmaban la muerte de dos adolescentes, uno de 14 y el otro de 16 años, quienes habían sido heridos el miércoles durante las protestas contra Maduro, con lo que aumentó hasta cuatro el número de víctimas fatales desde que estalló la nueva ola de manifestaciones antichavistas.

En ese contexto, Maduro insistió con que fracasó un intento de la oposición para derrocarlo con apoyo de la Casa Blanca y reiteró que el 80% de los implicados en el motín depusieron su actitud cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados. “Ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo al mundo y decir que en Venezuela hay una FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) consecuente, leal y cohesionada, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a Washington”, apuntó.

Otra nota saliente en la jornada de ayer para la convulsionada Venezuela fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el chavismo, de librar una orden de captura contra Leopoldo López, quien está alojado como “huésped” dentro de la residencia del embajador español desde el martes.

López encontró amparo allí cuando después de violar su arresto domiciliario y sumarse al fallido alzamiento cívico-militar liderado el martes último por Juan Guaidó, el líder opositor que en enero pasado se proclamó presidente interino del país por encargo de la Asamblea nacional (AN, parlamento), dominada por la oposición.

La Corte consideró que López, quien fue privado de su libertad en 2014 y sentenciado a casi 14 años de encierro bajo la acusación de delitos de orden público, también violó “la medida referida a la condición relativa a pronunciamientos políticos por medios (de comunicación) convencionales y no convencionales, nacionales e internacionales, demostrando con ello la no sujeción a las medidas”.

El tribunal ordenó además que López continúe cumpliendo su pena en una cárcel militar.

Pero el gobierno español emitió más tarde una declaración en la que advirtió que no tiene la intención de entregar a López a las autoridades venezolanas y aseguró que confía en que será respetada la “inviolabilidad” de la residencia del embajador en Caracas.

Casi al mismo tiempo en que se conoció el pronunciamiento del gobierno español, Leopoldo López hizo una breve aparición pública en la puerta de la residencia del embajador donde está amparado y aseguró que no tiene miedo de volver a la cárcel. “Vamos a cumplir esa meta que nos hemos trazado que es la libertad. En Venezuela, hablar de libertad es hablar de vida o muerte. No tengo ninguna duda que la libertad es la primera condición para todo lo demás. No vamos a descansar bajo ninguna circunstancia hasta lograr el cese de la usurpación”, dijo.

Desde Washington, el presidente de EE UU, Donald Trump, exigió en una breve declaración en la Casa Blanca el fin de la “represión brutal” en Venezuela. “La gente se muere de hambre. No tienen comida, no tienen agua, y este fue una vez uno de los países más ricos del mundo”.

Previamente, en una entrevista con la cadena Fox News, consultado sobre las acciones futuras de EE UU por la crisis en Venezuela, Trump, había dicho: “Hay un montón de opciones abiertas. Algunas preferiría ni mencionarlas porque son bastante duras”.

EE UU lidera la ofensiva diplomática para sacar a Maduro del poder y fue el primero de más de medio de centenar de países en reconocer a Guaidó como presidente legítimo, una estrategia que tiene como principales oponentes a Rusia, Cuba, Irán y Turquía. China rechaza de plano una eventual intervención militar en Venezuela.

REUNIÓN RUSIA - EE UU

En tanto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, planea reunirse la semana próxima con su colega ruso Sergei Lavrov, para reanudar conversaciones sobre el futuro del país caribeño cuando ambos coincidan en Rovaniemi, Finlandia, en un encuentro de cancilleres de los ocho países miembros del Consejo Ártico (foro intergubernamental) el lunes y martes. (TÉLAM, AP y EFE)