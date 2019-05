Pánico y tensión por un raid delictivo que incluyó robos, golpes y disparos

| Publicado en Edición Impresa

Una peligrosa banda fue desarticulada durante la noche del miércoles en el barrio La Loma, luego de un raid con varios asaltos, tiros y una persecución que finalizó en un choque.

Los delincuentes cometieron tres asaltos a mano armada y, en uno de ellos, golpearon a una de las víctimas, informó la Policía.

Al final, hubo cuatro detenidos -dos mayores y dos menores-, en poder de quienes la Policía secuestró un vehículo, poco más de 18.000 pesos, 100 dólares, joyas, un celular, un arma y varios proyectiles.

Según se indicó, los asaltantes se desplazaban en un Ford Fiesta Kinetic gris, que habían robado horas antes a una familia del barrio San Carlos, al igual que un Fiat Siena rojo, que luego abandonaron en Los Hornos.

La captura fue concretada por personal de la subcomisaría de La Unión, junto a efectivos de otras dependencias de la Ciudad, que observaron el pasado del coche sospechoso, al que corrieron hasta 41 y 29.

Allí, se explicó, el conductor hizo una mala maniobra, chocó contra el cordón de la vereda y rompió el carter, por lo que todos debieron bajarse y continuar la huida a pie.

Hubo disparos, pero nadie resultó herido.

La fuente mencionó además que “se incautó también el otro auto que habían robado en 141 bis entre 46 y 47, un Fiat Siena rojo, al que la banda abandonó en 155 entre 50 y 52”.

Otro informante detalló que “primero robaron en una casa de 141 bis entre 46 y 47, luego en una vivienda de 5 y 34, después en otra de 10 y 35. Al escapar de ese domicilio, los vieron por 11 y 32, para ser finalmente detenidos en 41 y 29”. Los aprehendidos tienen 15, 17, 18 y 38 años. El menor de los chicos fue alojado en un Instituto de Menores.

Silvina (36), de 10 y 35, contó su pesadilla: “Mientras un delincuente le apuntaba a mi marido, se acercó uno de nuestros perros, que si bien no es de raza, es de buen tamaño. El asaltante entonces le apuntó y mi esposo le pidió que no le disparara. Entonces le apuntó a él y mi marido le rogó que no lo matara delante de nuestros hijos, que estaban en la casa. Y de la bronca, el ladrón le dio un par de culatazos en la cabeza”.