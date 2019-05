Los problemas que crecen en las redes cuando las fotos no son consentidas

Muchos adolescentes se quejan de sus propias familias por publicar imágenes que ellos no autorizaron

La foto de una bebé en la bañadera, de un almuerzo familiar o de una salida grupal con compañeros de trabajo son publicaciones que suelen compartir los adultos en las redes, hoy cuestionadas por los mismos chicos o por aquellas personas que no dieron su consentimiento para su difusión pública.

Se trata, en general, de adolescentes que nacieron con Facebook, hace 15 años, y al haber crecido se encuentran con que, por ejemplo, la anécdota de la primera vez que usaron el inodoro está registrada en un video que circula en Internet.

Es que hoy, a los 13 años de una persona, sus padres ya habrán publicado en promedio unas 1.300 fotos y videos de ellos en las redes sociales, según el reciente estudio ¿Quién sabe qué acerca de mí? (Who knows what about me?), publicado por el Comisionado de Niños del Reino Unido.

Un caso es el que vivió en marzo pasado la actriz Gwyneth Paltrow, cuando su hija Apple Martin, de 14 años, le dijo que no quería que subiera a Instagram (donde tiene más de 5 millones de seguidores) ninguna foto de ella “sin su consentimiento”.

Pero a las figuras públicas el reclamo también les puede llegar por otro lado, como le sucedió recientemente a la cantante Pink, quien compartió una foto de su familia alimentando un pelícano y en la imagen su pequeño hijo salió sin pañal.

La artista recibió un aluvión de críticas en su Instagram por haber mostrado la desnudez de su hijo, y ella respondió que no se había dado cuenta y borró la foto, para luego declarar que no iba a mostrar más a sus hijos en las redes.

Pero el problema excede a las fotos tomadas, y compartidas, de los más chicos de las familias.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, situó al “sharenting” como una faceta de un fenómeno más amplio en el que “la gente saca fotos en cualquier lugar e incluye en sus fotos a terceros que, tal vez, no quieran salir”.

Hay grupos de amigos que ya incluyen entre sus “códigos” el permiso de sacar fotos en los habituales encuentros, pero tomaron la decisión de no publicar nada en las redes sociales.

El fiscal Azzolín describió su propia experiencia en este sentido: si saca fotos con amigos, por ejemplo, les pregunta si quieren salir y “si están todos de acuerdo en subirla a las redes. La responsabilidad es clave”.

Más allá de la “vergüenza” que puedan sentir los adolescentes, este fenómeno de compartir sin permiso puede tener otros riesgos.

“Hay que ser muy cuidadoso con lo que se publica en Internet, y sin llegar al extremo de no publicar ninguna foto, lo realmente importante es empezar por cuidar las configuraciones de las redes sociales”, resaltó Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de la firma de ciberseguridad Eset.

“Los chicos no son propiedad ni objeto de los padres y tienen los mismos derechos de decir que ‘no’ y poner límites dentro de su desarrollo- explicó por su parte el psiquiatra Santiago Escary- lo importante es tener un buen diálogo familiar y respetar cuando dicen que ‘no’, en un contexto donde la invasión tecnológica ha llegado a lo más íntimo con un disfraz de integración”.

En este marco, los especialistas en seguridad informática aconsejan “prudencia, responsabilidad y cuidado, que son claves al momento de publicar fotos o videos de menores en las redes, donde también se deben tomar precauciones a la hora de brindar todo tipo de información, especialmente nombres de colegios o guarderías a las que asisten los niños”.

“La realidad -sostiene Camilo Gutiérrez- es que cuando subimos algo a Internet, la información sale de nuestro control y por lo tanto es importante preguntarse por ejemplo cuántos contactos pueden ver lo que publicamos y si incluso eso que publicamos también lo pueden ver los contactos de esos contactos. Hay que tener presente que las nuevas generaciones crecen teniendo todo su entorno conectado a Internet, por lo que muchas veces, lo que para los mayores son dos mundos separados (el físico y el digital) para los chicos es uno solo. Es por eso que se los debe educar teniendo estas cuestiones presentes”.

En este sentido, el especialista enumeró que “se deben tomar precauciones tales como publicar fotografías que no generen un compromiso con la integridad del niño a futuro, y mantener un grupo cerrado solamente de familiares cercanos para publicar la mayoría de las fotos, y no dejarlo abierto para que lo vea cualquier persona en Internet”.

