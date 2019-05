“No hubo sentido común al jugar esta final en Córdoba”

El entrenador del rival de Estudiantes puso el grito en el cielo por la sede de la definición. Además, elogió al equipo de Desábato y calificó como “negativo” su paso por la Primera

Sin pelos en su cabeza y tampoco en la lengua. Diego Monarriz, el entrenador de la Reserva de San Lorenzo, se sumó a la oleada de protestas por la designación de Talleres de Córdoba como sede de la final de la categoría. “Es una lástima”, se quejó en diálogo con este medio.

Además, habló de su equipo, que hace un mes se consagró campeón de punta a punta en la Superliga, elogió el juego de Estudiantes y trazó un balance de su participación al frente del primer equipo tras la salida de Jorge Almirón.

-¿Cómo la toman y llegan a la final del domingo?

-Bien, para nosotros es un premio más a un año que ya fue por demás positivo. Nos toca jugar una final y nos pone muy contentos. Hace un mes fuimos campeones y ahora buscaremos otra vez la gloria.

-¿Qué tiene San Lorenzo en Reserva, porque Biaggio fue campeón hace pocos años y ahora te tocó repetir a vos?

-Si, el Pampa Biaggio fue en 2015 y este año nosotros. El Club apostó por un trabajo muy fuerte en divisiones menores y Reserva. Nuestro trabajo es darle todas las herramientas a los chicos para que lleguen bien preparados a la Primera. Intentamos que los chicos sean competitivos, sepan interpretar diferentes sistemas y se puedan explayar dentro del campo. Después, si no les alcanza para jugar en la Primera de San Lorenzo, el Club tiene una inversión para transferir.

-En algunos clubes en Reserva juegan los lesionados y los que quedan marginados de Primera. ¿Cómo es el caso en San Lorenzo?

-Nosotros tenemos un plantel muy juvenil. Hay un jugador nacido en 2003, varios 2000. Tenemos de todas las edades, pero siempre pibes.

-¿Cuál es el punto fuerte de San Lorenzo?

-Que intenta ser protagonista siempre, sin importar el rival. Es verdad que a veces los partidos tienen climas, pero este equipo ha sabido reponerse.

-¿Qué saben de Estudiantes?

-Nos conocemos todos. Es estupenda la campaña que hizo el Chavo (Desábato) a pesar de ser primerizo. Es un equipo que sabe a lo que juega, tiene jugadores interesantes y propone un juego que nos va hacer exigirnos al máximo.

-¿Le quita emoción a la final que se juegue en Córdoba y no de preliminar de la final de Primera?

-Me parece que no hubo sentido común. Que dos equipos de Reserva de Buenos Aires se tengan que trasladar a Córdoba no me parece. Se podría haber jugado en la Provincia, en el estadio Único o en Lanús, cualquier cancha y la gente hubiese acompañado con otra expectativa. Sólo lo hubiera comprendido si era preliminar de Tigre-Boca. Estos chicos ya se merecen sentir esa adrenalina de jugar en un estadio con mucha gente.

-¿Por qué la Reserva nunca puede ser preliminar de los partidos de Primera?

-Otra cosa que se perdió. Hay diferentes intereses. Por un lado que hay estadios que no tienen cuatro vestuarios, los operativos de seguridad son muy caros y hay clubes que quieren cuidar los campos de juego. Antes nos cambiábamos en el mismo vestuario, pero los pibes de hoy no quieren que entren los jugadores de Reserva 20 minutos antes de salir a la cancha.

-¿Cómo evaluás tu reciente experiencia en el fútbol de Primera, cuando te tocó dirigir a San Lorenzo por Copa Argentina?

-El balance fue negativo, es la realidad. Tuvimos 8 días para poder preparar al equipo y desde el resultado no logramos lo pretendido. La Copa Argentina es un torneo que el Club quería darle importancia y no se pudo.

-¿Ya tenés el equipo?

-No hay misterios. Tengo dos futbolistas con lesiones, otros dos que están en el Sub 17. Vamos a presentar un 4-1-4-1...

-¿Y los nombres?

-Devecchi; Peralta Bauen, Gattoni, Vivanco, Fernández; Maciel, Martegani, Acevedo; Santiago González, Alexander Díaz y Berterame.