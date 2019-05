De La Plata a las aguas frías: tiene 66 años y nadó en Malvinas, el Beagle y un volcán

Desde hace más de dos décadas, Celia Olmos combina su profesión como bioquímica en “El Dique” con sus hazañas deportivas

“Hace unos días estuve nadando en un volcán en Río Gallegos, en la Laguna Azul; y antes en Malvinas”, cuenta a EL DÍA Celia Luna Olmos, bioquímica de profesión y nadadora del alma, que con 66 años sorprende por su técnica, tenacidad y energía para desempeñarse en un deporte que hace tiempo está ganando adeptos: el nado en aguas frías, es decir, con temperaturas inferiores a los 16°C y hasta los 5 (a partir de allí se conocen como aguas congeladas).

Pero la historia comienza antes. En 1996 Celia comenzó a practicar natación en el Club Universitario de La Plata. Lo hizo por recomendación médica y recordando cómo su padre, que fue nadador, le había enseñado lo básico del deporte. Pronto, su entrenador, Diego Lonati, vio en ella condiciones y le sugirió enseñarle el estilo mariposa, uno de los más complejos. Paralelamente, se creó el primer Máster de la institución, que es como se conoce a los grupos cuyos integrantes tienen más de 25 años.

Fue así como Celia descubrió sus cualidades y comenzó a marcar récords en su categoría. “Primero yo decía que no quería competir, pero después me gustó. En cada encuentro veo quién está, desarrollé estrategia, poder de observación y descubrí que soy constante”, señala. Y agrega, con una sonrisa, “además hice un montón de amigos. Así me convenció Diego, con lo social, con esto de viajar y charlar, conocer gente. Ahora soy como Roberto Carlos”.

Madre de tres hijos y radicada en La Plata desde sus 27 años, Celia siempre se superó. En pileta y sus distintas distancias, y en aguas abiertas hasta llegar al mundo de las aguas frías. Eso ocurrió en 2017, cuando tuvo la oportunidad de nadar en el Lago Gutiérrez, en Río Negro, utilizando un traje de neopreno, que era la exigencia de la competencia. “Pero navegando en Internet vi que un grupo nadaba así, ‘en cueros’. Era el NAF -Natación en Aguas Frías-. Decidí contactarme y entonces Camilo López, que promovía el tema en Capital Federal, me dijo que cualquiera podía hacerlo. Eso me mató, dije ‘yo lo voy a intentar’”.

Y así llegaron las oportunidades de nadar en el Lago Nahuel Huapi, el Canal de Beagle, y en Malvinas, con temperaturas inferiores a los 10°C. “Cuando me preguntan por qué lo hago digo que es un desafío y un placer. Te da una alegría inmensa nadar en medio de estos tremendos paisajes”, cuenta emocionada y aborda los miedos más comunes: “Lo peor que te puede pasar es el pánico al frío. Hay un tiempo personal al que hay que prestarle atención, porque el cuerpo sale de su zona de confort. La tolerancia es algo individual”.

La emoción de cada viaje

El año pasado, en agosto, Celia recibió una irresistible invitación: ir a nadar a Malvinas en el 3° Desafío del Atlántico Sur, liderado por el reconocido nadador Claudio Plitt. Y no lo dudó. Adolorida por un problema de artrosis, apuró una operación de reemplazo completo de cadera para septiembre y sacó el pasaje. Sabía que iba a estar lista. Su hija Soledad, médica cardióloga, la acompañó en el proceso de recuperación y como siempre se encargó de corroborar su estado para darle el apto físico.

“Estuvimos entre el 13 y 20 de abril. El primer día fuimos al Cementerio de Darwin y nos encontramos con ex combatientes de Corrientes. Fue muy emocionante porque se leyó un poema de un compañero y todos terminamos abrazados en ronda, como solemos hacerlo al terminar un encuentro o competencia, le decimos abrazo acuático”, dice Celia, que reconoce la expedición como una de las más emocionantes. “Ese grupo después me vino a ver nadar. Yo estaba en el agua y me contaron que preguntaban ¿Y Celia?”.

Después viajaron hasta Río Gallegos, donde con el grupo nadaron en la Laguna Azul, que está ubicada en el cráter de un volcán inactivo. El agua tenía una temperatura de 9°C y para ingresar debieron bajar cerca de 300 metros. “Todos fueron muy amables. Me ayudaron para que no me patinara. Si me veía mi hija y mis médicos me mataban”, bromea.

En un repaso por otros destinos importantes en su vida, la deportista nombra también Pilar, donde suele pasar varios domingos nadando con colegas de localidades cercanas, y Chascomús, donde nadó el pasado 2 de abril en homenaje a los Caídos.

El próximo gran paso llegará en julio, cuando viaje para participar de la Capri-Nápoles, una competición de relevancia mundial que implica recorrer en postas, en un equipo de seis personas, cerca de 32 kilómetros en menos de diez horas. Aquí el desafío no es la temperatura del agua, sino la distancia. “Vamos con Claudio Pitt, que ya lo hizo en varias ocasiones. Para mí es una gran oportunidad. Tengo 66 años, a esta altura hago todo lo que puedo”.

“Yo digo que a veces entro al agua electrizada y dejo todo ahí. Me llega un bienestar general. Con las aguas abiertas y aguas frías descubrí un nuevo mundo que me gusta compartir”, cuenta Celia.

Y cierra: “Una vez mis nietas, que son mellizas y tienen 6 años, me vinieron a ver nadar. Mora, que es la más extrovertida, estaba de malla y se quiso tirar conmigo. Ella siempre dice que quiere nadar en aguas frías como su abuela. Y yo, si Dios me lo permite, quiero seguir haciéndolo mucho tiempo más”.