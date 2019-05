Un corredor para que los chicos jueguen en la calle

| Publicado en Edición Impresa

Hoy la Ciudad dará espacio a una nueva edición del denominado “Corredor de las Infancias”, la iniciativa que propone recuperar el espacio público como un lugar de encuentro para los más chiquitos.

Una vez más, el epicentro será la avenida 13, en el tramo que va desde 45 hasta 50, donde se desarrollarán múltiples actividades de entretenimiento, recreativas, lúdicas, artísticas y educativas para que los niños y niñas de nuestra región se diviertan y aprendan jugando.

Con el impulso de diferentes entidades y organismos platenses, el Corredor de Infancias es un proyecto de autogestión ciudadana, sin fines de lucro, para la convivencia social y la reivindicación de los espacios públicos de las ciudades como lugares legítimos para el encuentro e intercambio.

Sus organizadores explican que buscan promover el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes, a tono con el derecho al juego establecido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño (1989).

La movida infantil se llevará a cabo desde las 13 hs. y se prolongará durante toda la tarde a partir de las actividades organizadas por múltiples instituciones nuestra ciudad como ONGs, organismos oficiales, bibliotecas, fundaciones y centros culturales, entre otros.

Esta semana el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, expuso en el primer encuentro de la Red Nacional por el 30° aniversario de la sanción de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que en la Argentina más del 15% de los niños/as de entre 1 y 12 años no festeja su cumpleaños y sostuvo que el tiempo libre para la infancia cuenta con unas 15 horas menos a la semana, respecto a lo que ocurría hace 40 años. Asimismo, según el último informe del Observatorio para la Deuda Social de la UCA, el 13,4% de los niños/as de entre 0 y 3 años tienen carencias en la estimulación durante los primeros años de vida. Este déficit incluye que no se les lea cuentos, que no se juegue con ellos y/o que en su hogar se utilice el maltrato físico y/o verbal como forma de disciplinar.