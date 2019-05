Ensenada, la rica historia de una ciudad que festeja sus 218 años de vida

El 5 de mayo de 1801 es su fecha de fundación, cuando adquirió la condición de ciudad al abrir un cabildo propio

| Publicado en Edición Impresa

Además de la celebración tradicional, que implica rendir honores a las banderas, el servicio del tedeum y el desfile de las instituciones locales, Ensenada festejó su 218º aniversario a toda música. En el escenario de las calles Ortiz y Garay, especialmente montado para la ocasión, se escucharon y se bailaron ayer los más variados ritmos, mientras que se fijó para mañana el programa oficial que conmemorará este nuevo cumpleaños de la ciudad ribereña.

Al atardecer comenzaron las actuaciones. De a uno fueron pasando por el escenario los grupos locales The Kid Calavera and the Rebel Changos, Oriana, Daniela Formoso, Ezequiel y la Clave, Nico Martínez, Pulsar y Mais Uma. El show, ya de noche, cerraba con Mario Luis y Los Palmeras.

La celebración continuará mañana con el desfile que se desarrollará en la calle La Merced y en el que participarán las instituciones sociales, deportivas, eclesiásticas, culturales, educativas y fuerzas de seguridad. De acuerdo al programa previsto, a las 9.30, se realizará el izamiento de pabellones en Plaza Manuel Belgrano, descubrimiento y bendición de placas; a las 10, el solemne tedeum en la iglesia La Merced; y a las 11, el desfile.

Un poco de historia

El 5 de mayo de 1801, el virrey Gabriel de Avilés fundó el pueblo de Ensenada. Pero, en rigor, la historia de Ensenada se remonta al 7 de febrero de 1520, cuando Fernando (o Hernando) de Magallanes, navegando con rumbo sur a bordo de la goleta “Trinidad”, descubrió la caleta (pequeña ensenada o porción de mar que se interna en la tierra), aunque no ordenó desembarcar.

Sesenta años después, durante la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Garay distribuyó los lotes que rodeaban al poblado “para chacras y estancias”.

Allí aparece por vez primera la denominación “ensenada”, sitio perteneciente a las tierras del denominado Valle de Santa Ana, que luego fue “Pago de la Magdalena”, que comprendía a los actuales partidos de Magdalena, La Plata, Berisso y Ensenada.

Antonio Gutiérrez Barragán, hijo del alcalde de Buenos Aires, en 1629 adquirió las tierras que rodeaban a la caleta y colonizó la zona estableciendo una estancia. Su segundo apellido dio nombre al paraje. Y cuando en 1734 el gobernador bonaerense Bruno Mauricio de Zabala ordenó construir una muralla para reprimir el contrabando, la llamó Fuerte Barragán.

Alrededor de 1700, los López Osornio compró la mayoría de las tierras de Antonio Barragán. Un miembro de la familia realizó las primeras modificaciones de importancia, que dieron lugar al primer bosquejo de pueblo.

La construcción de la primera capilla en 1750 completó esa tarea. Cipriana Sosa donó para el templo una imagen de la Virgen de la Merced, desde entonces, patrona de Ensenada.

Cuando el pueblo empezó a cobrar vida, la industria de la carne apareció tímidamente a través de un matadero ubicado a la vera del arroyo el Zanjón y de una salazón sobre el arroyo Piloto. A su vez, comenzaron a fabricarse velas de cebo y otros productos de uso cotidiano, como el pan; todo fue generando trabajo.

En diciembre de 1800, un temporal destruyó el Puerto de Buenos Aires. El agua llegó hasta la Plaza Mayor. Fue entonces cuando los comerciantes porteños solicitaron la habilitación del Puerto de Ensenada. El 2 de enero de 1801, por decreto del Virrey Marqués de Avilés, se permitió el arribo de buques de comercio al puerto y, en el mismo decreto, se dispuso la fundación del pueblo de Ensenada.

Recién el 5 de mayo de 1801, el virrey Gabriel de Avilés fundó formalmente el pueblo.

A partir de ese acto, se ordenó al Coronel Pedro Cerviño la traza oficial del poblado, la cual contempló casas capitulares, plazas, iglesias y otros edificios públicos.

Más acá en el tiempo

Ya avanzando en el tiempo, a principios del siglo XX se instalaron en Ensenada la Base Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval y el Hospital Naval; el 21 de diciembre de 1913 se inauguró el Puente Giratorio Ensenada; y una década después, en 1923, el gobierno nacional cedió tierras de su propiedad a la secretaría de Marina para la instalación, en la margen derecha del Río Santiago, de un astillero: nació así Astilleros y Fábricas Navales del Estado SA, que años más tarde fueron transferidos a la Provincia.

También vale realzar que el proyecto del gobierno bonaerense para emplazar un balneario en Punta Lara data del año 1922.

Una obra que fue esencial en el progreso de Ensenada fue el camino Rivadavia -cuya historia comenzó a escribirse en 1822-, y que la terminó conectando por la avenida 32 con nuestra ciudad.

1806 Durante junio de ese año fueron avistados desde el Fuerte Barragán ocho barcos ingleses, que al mando de Home Popham intentaron desembarcar en Punta Lara. En ese episodio tuvo una destacada actuación la Fragata Neptuno, que evitó el desembarco de los ingleses. Durante junio de ese año fueron avistados desde el Fuerte Barragán ocho barcos ingleses, que al mando de Home Popham intentaron desembarcar en Punta Lara. En ese episodio tuvo una destacada actuación la Fragata Neptuno, que evitó el desembarco de los ingleses.

1801 Un temporal destruye el Puerto de Buenos Aires. Los comerciantes porteños piden que se habilite el puerto de Ensenada, lo cual permite el Virrey Marqués de Avilés mediante un decreto. Y en el mismo decreto, dispone la fundación del pueblo de Ensenada. Los comerciantes porteños piden que se habilite el puerto de Ensenada, lo cual permite el Virrey Marqués de Avilés mediante un decreto. Y en el mismo decreto, dispone la fundación del pueblo de Ensenada.