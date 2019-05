Advierten que el 40% de las urbanizaciones que aprobó el Concejo podrían inundarse

Pablo Romanazzi, ingeniero hidráulico y coordinador del plan de riesgo (RRI-LP) “ Con las normas vigentes, los emprendimientos urbanísticos pueden comenzar. Sin embargo, esas normas no contemplan los eventos meteorológicos extremos que vivió nuestra Ciudad y que pueden llegar a repetirse. Ya no podemos soslayar eso. Ya no podemos mirar para otro lado. Tenemos la oportunidad de ser mejores”.